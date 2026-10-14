Extremiștii AfD din Saxonia-Anhalt s-au aliat cu stânga radicală pentru a bloca ajutorul Germaniei către Ucraina: "Să înceteze imediat"

2 minute de citit Publicat la 19:24 14 Oct 2026 Modificat la 19:24 14 Oct 2026

Tobias Rausch (AfD) este președintele parlamentului regional din Saxonia-Anhalt. Foto: Getty Images

Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, dominat în prezent de formațiunea de extremă dreapta AfD (Alternativa pentru Germania), a adoptat miercuri un apel pentru încetarea "imediată" a ajutorului militar pentru Ucraina. Documentul, votat cu ajutorul parlamentarilor regionali de extremă stânga, mai cere "normalizarea" relațiilor cu Rusia, relatează AFP, citată de Agerpres.

După victoria sa categorică în alegerile regionale din septembrie, AfD domină legislativul din Saxonia-Anhalt, dar are nevoie de cinci aleși ai formațiunii BSW (stânga radicală) pentru a dispune de majoritate absolută.

Aleșii celor două partide cooperează, fără a fi oficial într-o coaliție. Ei folosesc discursuri similare pentru a denunța sancțiunile economice dispuse de țările occidentale împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei și pentru a condamna ajutorul militar destinat Kievului, notează agenția franceză.

"Sprijinul financiar pentru Ucraina depășește cadrul ajutorului umanitar și trebuie să fie oprit imediat", se menționează în textul votat miercuri, care cere și ridicarea "imediată" a sancțiunilor împotriva Rusiei.

Extremiștii de dreapta și de stânga din Saxonia-Anhalt au adoptat retorica Moscovei

"Partea luată unilateral de Occident în războiul în Ucraina nu a contribuit să pună capăt conflictului, ci, dimpotrivă, prelungește suferințele populației și crește riscul unei extinderi a războiului în alte țări", se mai spune în acest document, care nu menționează responsabilitatea Rusiei în agresiune și care folosește aceeași retorică utilizată de propaganda de la Moscova.

Textul cere guvernului regional, pe care AfD urmează să-l constituie, să trimită dosarul Camerei superioare a parlamentului german, unde sunt reprezentate landurile.

În document se mai solicită "o încetare imediată a focului și deschiderea negocierilor de pace cu Rusia".

Moscova refuză să angajeze convorbiri sau o încetare a focului atât timp cât revendicările sale, în special teritoriale, nu vor fi acceptate.

Germania este principalul furnizor de ajutor Ucrainei, iar cancelarul Friedrich Merz promite să susțină Kievul cu orice preț. Mertz a mai acuzat Rusia că recurge la o campanie de sabotaje, dezinformare și spionaj pe teritoriul german.

AFP: Germanii rămân în majoritate de partea Ucrainei

Foarte nepopular în special din cauza dificultăților economice pe care guvernului său încearcă să le gestioneze, cancelarul și coaliția sa de guvernare se confruntă cu o revenire a extremei drepte fără precedent din 1945.

Totuși, germanii rămân în majoritate favorabili Ucrainei, notează AFP.

Potrivit unui sondaj efectuat la începutul lunii septembrie, comandat de televiziunea publică ARD, 56% dintre persoanele intervievate consideră amenințarea rusă împotriva Germaniei "puternică" sau "foarte puternică".

În schimb, ajutorul pentru Ucraina este considerat "insuficient" de 14% dintre intervievați, în timp ce 38% îl consideră "potrivit", iar 42% apreciază că i se acordă o importanță exagerată%.