Familia lui Elon Musk, implicată într-un nou scandal în SUA: tatăl miliardarului este acuzat că şi-a abuzat sexual copiii

1 minut de citit Publicat la 20:18 23 Sep 2025 Modificat la 20:18 23 Sep 2025

Errol Musk, în vârstă de 79 de ani, tatăl antreprenorului american, a fost acuzat, marţi, că şi-a agresat sexual cinci dintre copiii săi. Sursa foto: Profimedia

Errol Musk, în vârstă de 79 de ani, tatăl antreprenorului american, a fost acuzat, marţi, că şi-a agresat sexual cinci dintre copiii săi, conform unui articol din New York Times, citat de The Guardian. Bătrânul a respins, categoric, acuzațiile, afirmând că sunt "false" şi reprezintă "prostii".

Sursa amintită notează că presupusele fapte ale bărbatului ar fi început în 1993.

Publicația a declarat că aceste acuzații ar putea fi motivul pentru care antreprenorul, care a fost temporar consilier al celei de-a doua administrații Trump, își menționează rareori tatăl și că membrii familiei lui Elon Musk au cerut ajutor, determinându-l uneori să ia măsuri pentru a interveni.

Errol Musk a respins acuzațiile relatate de Times, spunând publicației că sunt „prostii” și „false”.

Times a notat că Errol Musk, care are cel puțin nouă copii și copii vitregi și a fost căsătorit cu trei femei, „menține o influență puternică asupra unei mari părți a familiei”.

Errol Musk neagă acuzaţiile

Times a precizat că Elon Musk nu a răspuns solicitărilor publicației de a comenta.

Judecând după înregistrările instanței, corespondența personală, asistenții sociali și interviurile cu membrii familiei, Times a precizat că prima acuzație împotriva lui Errol Musk a fost din 1993, când fiica sa vitregă, în vârstă de patru ani, le-a spus rudelor că a atins-o în casa familiei.

„Nu au existat dovezi pentru că este o prostie”, a declarat Errol Musk într-o declarație pentru Times, spunând că „rapoartele sunt false”. El i-a acuzat pe membrii familiei care „i-au pus pe copii să spună lucruri false” și că încercau să-l extorcheze pe Elon, fiul său cel mare.

Elon Musk şi-a descris relaţia cu Errol ca fiind dificilă, în rarele ocazii în care a comentat despre tatăl său. El a declarat pentru Rolling Stone în 2017 că tatăl său a făcut „aproape orice lucru rău la care ți-ai putea imagina”.