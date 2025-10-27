"Fântâna a secat". Guvernul american a transmis că nu va mai plăti pentru mâncarea de care au nevoie 40 de milioane de oameni

Publicat la 08:53 27 Oct 2025

Ajutorul alimentar utilizat de peste 40 de milioane de americani nu va fi distribuit, începând din noiembrie, din cauza suspendării serviciilor oferite de Guvernul SUA (shutdown), potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, notează BBC.

„Concluzia este că fântâna a secat”, a transmis departamentul, care i-a învinovățit și pe democrații din Senat pentru impas.

Programul de asistență nutrițională suplimentară (Snap) este utilizat de unul din opt americani și joacă un rol vital în multe bugete pentru alimente.

La începutul acestei luni, administrația Trump a refuzat să apeleze la un fond de rezervă care ar fi avut beneficii continue, susținând că banii erau necesari pentru potențiale situații de urgență, cum ar fi dezastrele naturale.

Trump, criticat că nu foloseşte fondul de rezervă

Democrații l-au condamnat pe președintele Donald Trump pentru refuzul de a utiliza fondul de rezervă.

„Aceasta este probabil cea mai crudă și ilegală infracțiune pe care administrația Trump a comis-o până acum”, au declarat congresmenele Rosa DeLauro și Angie Craig într-o declarație comună de vineri.

De asemenea, ele l-au criticat pe Trump pentru acordarea de asistență Argentinei și construirea unei noi săli de bal la Casa Albă în timpul închiderii.

Potrivit Centrului pentru Buget și Priorități Politice (CBPP), un grup de experți axat pe politici care ajută familiile cu venituri mici, fondul de rezervă ar acoperi doar aproximativ 60% dintr-o lună de beneficii.

Într-o scrisoare trimisă departamentului agriculturii vineri, membrii democrați ai Camerei Reprezentanților au declarat că există încă „o finanțare semnificativă disponibilă în rezerva de rezervă a Snap - pe care Congresul o oferă tocmai din acest motiv - care poate fi utilizată pentru a finanța cea mai mare parte a beneficiilor din noiembrie”.

Aceștia i-au cerut secretarului pentru agricultură, Brooke Rollins, să elibereze rezervele și apoi să transfere alte fonduri disponibile în departamentul său pentru a finanța integral programul pentru luna respectivă.

Rollins a declarat că rezerva poate fi utilizată doar pentru „urgențe reale”, în mare parte dezastre naturale.

Cum funcționează programul Snap

Snap funcționează oferind oamenilor carduri de debit reîncărcabile pe care le pot folosi pentru a cumpăra produse alimentare esențiale. O familie de patru persoane primește în medie 715 dolari pe lună, ceea ce înseamnă puțin sub 6 dolari pe zi de persoană.

Mai multe state s-au angajat să utilizeze fonduri proprii pentru a acoperi orice deficit, însă guvernul federal a avertizat că nu vor fi rambursate.

Unele, inclusiv Massachusetts - unde se așteaptă ca un milion de oameni să piardă beneficiile - au declarat că nu au suficienți bani pentru a compensa lipsa fondurilor.