Fața lui Donald Trump va apărea pe noile pașapoarte emise cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a SUA

1 minut de citit Publicat la 21:32 28 Apr 2026 Modificat la 21:32 28 Apr 2026

Foto: Departamentul de Stat al SUA via Fox News.

Departamentul de Stat al SUA va lansa noi modele de pașapoarte pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței americane - neobișnuit este că noile modele de pașaport vor include vizibil fața lui Donald Trump pe coperta interioară, relatează Fox News.

Modelul arată fotografia lui Trump încadrată de Declarația de Independență și de drapelul american, alături de semnătura președintelui, imprimată cu auriu. O altă pagină include celebra pictură cu părinții fondatori semnând Declarația de Independență.

Pașapoartele, care urmează să fie lansate în această vară, fac parte din programul mai amplu „America250” al administrației Trump, care include și o cursă de Grand Prix pe National Mall în august și o gală UFC pe peluza sudică a Casei Albe în iunie.

„Statele Unite sărbătoresc, în iulie, 250 de ani de la fondare, iar Departamentul de Stat se pregătește să lanseze un număr limitat de pașapoarte americane cu dizain special pentru a marca acest moment istoric”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Între timp, coperta din spate a pașapoartelor comemorative va include steagul american, cu numărul „20” plasat în centru între cele 13 stele ale versiunii steagului din 1777.

Deși vor include elemente grafice personalizate și imagini îmbunătățite, Pigott a spus că noile pașapoarte vor continua „să păstreze aceleași elemente de securitate care fac din pașaportul american unul dintre cele mai sigure documente din lume”.

Pașapoartele vor fi disponibile la Agenția de Pașapoarte din Washington pentru „orice cetățean american” care solicită un nou pașaport, în limita stocului disponibil.

Lansarea este așteptată să coincidă cu aniversarea de 250 de ani din iulie, a confirmat un oficial al Departamentului de Stat.

Același oficial a precizat că noile modele vor fi disponibile pentru orice cetățean american care solicită un pașaport în momentul lansării și vor rămâne disponibile atât timp cât vor exista exemplare.