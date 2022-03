O fată cu pancartă anti-război, luată de poliție în centrul Moscovei, în timp ce Putin lăuda pe stadion invazia în Ucraina, în fața a zeci de mii de ruși

Fata din imaginile distribuite de Nexta a protestat, singură, în piața Manezhnaya (Manejna) din centrul Moscovei, în timp ce pe stadionul Luzhniki (Lujniki) avea loc un miting la care au participat, conform presei ruse controlate de stat, circa 200.000 de oameni pentru a celebra anexarea peninsulei Crimeea, acum opt ani.

Este mitingul la care Vladimir Putin a vorbit despre "genocidul" din Donbas și le-a explicat rușilor cât de important este ca "operațiunea militară specială" din Ucraina să-și atingă obiectivele.

Transmisia televizată a discursului lui Putin a fost la un moment dat întreruptă, dar vigilenta administrație prezidențială rusă a găsit repede vinovatul: un server care a făcut pană, nefiind clar, până la ora transmiterii acestei știri, dacă aparatul va fi amendat, încarcerat sau dat la casare.

"Voi fi amendată cu 50.000 de ruble pentru acest protest. Stau aici pentru viitorul vostru și al Ucrainei. Oamenilor, nu fiți indiferenți. Chiar acum, mor copii în Ucraina iar mamele ruse își pierd fiii. Nu trebuie să fie așa", este mesajul afișat de tânără la protestul ei solitar.

Imaginile difuzate de Nexta mai arată cum doi agenți de poliție se îndreaptă spre fata cu pancarta, o flanchează și o conduc afară din piață, într-o direcție neprecizată.

Nexta nu precizează identitatea sa și nici cum s-a sfârșit curajosul său demers, însă presa internațională a relatat despre înăsprirea pedepselor pentru cei care distribuie ceea ce autoritățile ruse consideră a fi "informații false" despre armata rusă.

În paralel, corespondentul BBC Will Vernon relatează cele spuse de mai mulți participanți la mitingul unde Vladimir Putin a glorificat invazia Ucrainei, la opt ani după anexarea Crimeei.

