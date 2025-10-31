"FBI a rămas fără ochi şi urechi". Alarmă în SUA, după ce agenţia nu mai primeşte bani de la Guvern, iar investigațiile sunt afectate

"FBI a rămas fără ochi şi urechi". Alarmă în SUA. FOTO: Getty Images

Investigațiile FBI au fost încetinite sau blocate de "shutdown-ul" Guvernului american, care a lăsat agenţia fără fonduri pentru a plăti informatori sau a desfăşura acţiuni sub acoperire. Un purtător de cuvânt al FBI a declarat că aceste decizii pun în pericol securitatea națională, potrivit Economic Times.

FBI nu oferă informații publice detaliate despre modul în care este cheltuit bugetul său de 10,7 miliarde de dolari și nu este clar cât din total a fost blocat din cauza închiderii, potrivit a cinci angajați actuali și trei foști angajați ai FBI.

Shutdown-ul a înghețat fondurile FBI utilizate pentru deplasări operaționale, cum ar fi atunci când un informator trebuie să călătorească pentru a se întâlni cu un furnizor de droguri, un șef sau cu un alt subiect de investigație. Angajații FBI nu au, de asemenea, fonduri pentru a călători în afara zonelor lor locale.

„Într-o perioadă de închidere a activității, ochii și urechile FBI-ului se întunecă”, a declarat fostul agentul FBI Tom Simon, care a lucrat în domeniul contraterorismului și al cazurilor penale și, la un moment dat, a lucrat într-o echipă care recruta și plătea informatori.

„Fără fonduri pentru a plăti informatorii, Biroul își pierde cea mai importantă sursă de informații în timp real”, a spus Simon, care s-a pensionat în 2021 după 26 de ani la FBI și acum lucrează ca detectiv particular în Florida.

"Președintele Trump a cerut în repetate rânduri redeschiderea guvernului federal, iar FBI este pe deplin de acord cu această poziție”, a declarat un purtător de cuvânt al FBI pentru Reuters.

„Așa cum a declarat anterior directorul (Kash) Patel, această închidere pune FBI-ul într-o poziție extrem de dificilă de realocare a resurselor deja limitate către numeroase eforturi critice de aplicare a legii... nu există nicio îndoială că cei care aleg să facă politică cu finanțare guvernamentală pun în pericol securitatea națională.”

„Închiderea guvernului afectează o mulțime de anchete, securitatea națională, anchetele criminale, departamentele de administrație etc.”, a declarat fostul agent Dan Brunner, care a lucrat la cazuri care implică gruparea MS-13.

FBI a dat şi oameni afară

FBI-ul a concediat mai mulţi angajați și a desființat o echipă anti-corupţie la doar o zi după ce s-a dezvăluit că au fost urmărite comunicațiile private și apelurile telefonice ale mai multor republicani.

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat acțiunile întreprinse de birou ca răspuns la dezvăluirea „monitorizării nefondate” din timpul administrației Biden și a promis și alte acțiuni viitoare.

„Curățăm un templu bolnav, aflat în plină desfășurare după trei decenii - identificând putregaiul, eliminându-i pe cei care au folosit forțele de ordine în scopuri politice și pe cei care nu îndeplinesc standardele acestei misiuni, restabilind în același timp integritatea FBI-ului. Am promis reformă și intenționez să o pun în aplicare”, a declarat Patel într-o declarație pentru Fox News.