Filmul tragediei din Bruxelles. „Am văzut flăcări mari peste tot”. Un lift cu muncitori s-a prăbușit în gol

Tragedie în Bruxelles, după un incendiu puternic. Foto: Profimedia Images

Șase muncitori, inclusiv patru din Limburg, au fost găsiți morți într-o cabină de lift, marți seara, în urma unui incendiu la un șantier din inima Bruxelles-ului. Alți doi au fost grav răniți. Potrivit presei din Belgia, liftul în care aceștia se aflau a căzut brusc din cauza flăcărilor.

Deodată, marți dimineață, la ora 7:50, panica a izbucnit la etajul al doilea al șantierului din turnul în formă de X de pe De Brouckèreplein. „Cu siguranță a fost frică”, au mărturisit mai mulți muncitori câteva ore mai târziu. „Am văzut flăcări mari peste tot”, a spus unul dintre ei. Vestea că izbucnise un incendiu s-a răspândit imediat printre muncitorii de pe toate cele șaptesprezece etaje ale turnului. „Am reușit abia să scăpăm la timp.”

„Am observat brusc fum și am simțit un miros de ars”, a declarat Didier Retsin, tehnician la SPIE Belgium, pentru De Standardaard . „Lucram la parter. Am coborât scările în fugă cât de repede am putut și am strigat să plece toată lumea. Toată lumea s-a împrăștiat și a dispărut în stânga sau în dreapta.”

Lucrările au început în fosta clădire a Monetăriei din septembrie 2022, unde își aveau birourile funcționarii publici ai orașului Bruxelles și ai administrației Bpost. Turnul este acum transformat într-un complex modern care va găzdui un hotel, apartamente, restaurante și birouri. În mod normal, aici lucrează zilnic până la 500 de muncitori. Dar în această dimineață de marți, chiar înainte de vacanța de construcții, erau vreo 250.

Antreprenorul general de pe șantier este compania Cordeel Group din Temse, care relatează într-un comunicat de presă că gestionează lucrările împreună cu o serie de filiale. Martorii vorbesc despre angajați belgieni, dar și despre muncitori din Polonia, România, Brazilia, Ucraina și Bulgaria.

Întregul turn a fost evacuat în cel mai scurt timp. Doi muncitori au fost arși de flăcări. Unul a reușit să părăsească clădirea pe jos; colegul său a fost scos din clădire într-un scaun cu rotile. Amândoi au fost transferați la Spitalul Universitar din Leuven și la Spitalul Militar din Neder-over-Heembeek.