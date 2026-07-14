Șoc la Bruxelles. Mai multe persoane au fost găsite moarte în liftul din turnul OXY, situat chiar în centru, în urma unui incendiu

1 minut de citit Publicat la 16:39 14 Iul 2026 Modificat la 16:43 14 Iul 2026

Mai multe persoane au fost găsite moarte într-un lift din turnul OXY din Bruxelles, în urma unui incendiu FOTO: Brigada de Pompieri din Bruxelles

Mai multe persoane au fost găsite moarte într-un lift din turnul OXY, situat în centrul Bruxelles-ului, după ce marți a izbucnit un incendiu în clădire, au transmis marți dup-amiază autoritățile citate de The Brussels Times.

Numărul exact al victimelor nu este cunoscut deocamdată.

Alte șase persoane sunt date dispărute, iar căutările sunt în desfășurare. Potrivit unui purtător de cuvânt al Parchetului, acestea s-ar putea afla într-un alt lift, la care pompierii nu au reușit încă să ajungă.

Incendiul a izbucnit marți dimineață, la etajul al doilea al clădirii. Flăcările au fost stinse inițial, însă s-au propagat în puțul liftului, provocând un incendiu și în interiorul acestuia. Și acest al doilea incendiu a fost între timp limitat.

Două persoane care au suferit arsuri au fost transportate la Spitalul Militar din Neder-over-Heembeek, iar un pompier care a suferit un șoc termic a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Muncitorii de pe șantierul clădirii OXY, care au fost evacuați, au fost adăpostiți în cantina personalului din centrul administrativ al Orașului Bruxelles, potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Pompieri din Bruxelles, Walter Derieuw.

„Acolo este oferit sprijin psihologic de către Crucea Roșie. Pe lângă planul intern de urgență, au fost activate și un plan de intervenție medicală, precum și un plan de sprijin psihosocial”, a adăugat Derieuw.

Clădirea OXY găzduiește apartamente, restaurante și un bar amplasat pe terasa de pe acoperiș.