Finlanda va permite găzduirea de arme nucleare NATO pe teritoriul său. De teama Rusiei, ţara nordică a aderat la Alianţă în 2023

<1 minut de citit Publicat la 14:11 18 Iun 2026 Modificat la 14:11 18 Iun 2026

Finlanda va permite găzduirea de arme nucleare NATO pe teritoriul său. FOTO: Profimedia Images

Parlamentul Finlandei a votat pentru a permite țării să găzduiască și să transporte arme nucleare ale NATO în situații de criză, ca parte a unei inițiative de integrare mai deplină cu alianța militară, la care s-a alăturat în urma invaziei Rusiei în Ucraina, notează TVP World.

Legislatorii finlandezi au susținut miercuri modificarea legii cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă, ridicând interdicția de lungă durată a importului de arme nucleare.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a declarat că „reforma istorică consolidează securitatea Finlandei și a NATO în ansamblu”, adăugând ulterior că decizia „încorporează pe deplin descurajarea nucleară a NATO în protecția Finlandei”.

„Prin desființarea interdicției totale asupra explozibililor nucleari din epoca Războiului Rece, ne aliniem legislația cu cea a celor mai apropiați aliați ai noștri NATO”, a declarat Häkkänen înainte de vot.

Ridicarea interdicției nu înseamnă că Finlanda va găzdui automat arme nucleare, ci mai degrabă că ar putea face acest lucru în caz de criză sau pentru a facilita apărarea NATO.

Finlanda a solicitat aderarea la NATO ca răspuns direct la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, alăturându-se oficial alianței în 2023, o ruptură de la poziția sa oficială neutră de decenii.