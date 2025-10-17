Fiul fondatorului Mango, suspect în cazul morții fostului miliardar. Anchetatorii spanioli investighează o posibilă crimă

Fiul fondatorului Mango, suspect în moartea lui Isak Andic. Anchetatorii spanioli investighează o posibilă crimă. Foto: Hepta

Ancheta privind moartea miliardarului spaniol Isak Andic, fondatorul lanțului de modă Mango, a luat o turnură neașteptată. Presa spaniolă relatează că fiul său, Jonathan Andic, a fost trecut din calitatea de martor în cea de suspect, după ce autoritățile au constatat mai multe neconcordanțe în declarațiile sale legate de moartea tatălui său, potrivit publicației The Guardian.

Isak Andic, fondatorul celebrului brand Mango, și-a pierdut viața în luna decembrie 2024, în circumstanțe încă neelucidate. Miliardarul se afla într-o drumeție pe muntele Montserrat, una dintre cele mai cunoscute zone montane din apropierea Barcelonei, când ar fi avut loc incidentul fatal. Potrivit relatărilor inițiale, Andic ar fi alunecat pe o porțiune abruptă de teren, prăbușindu-se în gol sub privirile fiului său, Jonathan, care se afla alături de el în acel moment.

Fiul lui a fost cel care a alertat autoritățile și a oferit primele detalii despre moartea tatălui său. Totuși, anchetatorii spanioli au început să analizeze cu atenție neconcordanțele din declarațiile acestuia, ceea ce a dus, ulterior, la redeschiderea anchetei sub suspiciunea de omor.

Inițial, poliția catalană Mossos d’Esquadra a considerat că decesul un este un accident. Totuși, surse judiciare citate de publicațiile El País și La Vanguardia susțin că ancheta a fost redeschisă sub suspiciunea de omor, în urma unor noi probe și contradicții apărute în declarațiile tânărului. Potrivit El País, fiul fodatorului Mango ar fi dat o declarație suspicioasă spun anchetatori, iar partenera de viață a lui Isak Andic, jucătoarea de golf Estefanía Knuth, ar fi afirmat în fața anchetatorilor că „relația dintre tată și fiu era tensionată”.

Indiciile i-au determinat pe anchetatori să ia în calcul o crimă

Deși anchetatorii nu au descoperit până acum dovezi directe care să confirme o faptă penală, presa spaniolă notează că poliția a identificat „mai multe indicii” care, analizate împreună, au condus la excluderea ipotezei de accident și la luarea în calcul a unei posibile crime. Conform La Vanguardia, judecătorul care supraveghează cazul a decis luna trecută schimbarea statutului lui Jonathan Andic din martor în persoană suspectată.

Reacția familiei Mango: „Avem încredere că nevinovăția lui Jonathan va fi dovedită”

Familia Andic a emis un comunicat de presă în care afirmă că nu va comenta public ancheta, dar își exprimă sprijinul pentru autorități și încrederea în nevinovăția lui Jonathan: „Familia Andic nu a comentat și nu va comenta moartea lui Isak Andic. Respectăm desfășurarea anchetei și vom continua să cooperăm cu autoritățile. Avem încrederea că procesul se va încheia curând și că nevinovăția lui Jonathan Andic va fi demonstrată.” Autoritățile catalane au refuzat să comenteze evoluțiile, invocând caracterul confidențial al anchetei judiciare.

Cine a fost Isak Andic, fondatorul imperiului Mango

Născut în Istanbul, în 1953, într-o familie evreiască sefardă, Isak Andic a emigrat în Catalonia în anii ’60, unde a început prin a vinde tricouri colegilor de liceu. Cu o viziune antreprenorială remarcabilă, el a lansat primul magazin Mango în 1984, transformând brandul într-un simbol al modei europene și într-unul dintre cele mai influente nume din industria globală de retail vestimentar.