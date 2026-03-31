Florida acceptă să redenumească un aeroport după Donald Trump: Unde și-a mai pus președintele SUA numele

Cunoscut de mult timp sub numele de PBI, aeroportul ar urma să primească și un nou cod: „DJT”. Foto: Profimedia Images

Călătorii din sudul Floridei s-ar putea trezi în curând tranzitând prin Aeroportul Internațional Trump. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a semnat luni un proiect de lege care ar putea redenumi Aeroportul Internațional Palm Beach în „Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump”, după ce Camera Reprezentanților și Senatul statului au adoptat legislația luna trecută, potrivit CNN.

Odată aprobată de Administrația Federală a Aviației, aceasta ar urma să intre în vigoare la 1 iulie. Măsura impune, de asemenea, ca înregistrările oficiale ale guvernului, inclusiv hărțile, să utilizeze noul nume odată aprobat.

Cunoscut de mult timp sub numele de PBI, aeroportul ar urma să primească și un nou cod: „DJT”.

Proiectul de lege a fost introdus de reprezentanta statului Florida, Meg Weinberger, care a fost prezentă la Mar-a-Lago la începutul acestui an pentru dezvelirea semnalizării pentru noul bulevard redenumit „President Donald J. Trump Boulevard”, porțiunea de șase kilometri dintre aeroport și clubul privat al lui Trump, cunoscut anterior sub numele de Southern Boulevard.

„Sunt mândru că am jucat un rol în realizarea acestui lucru și aștept cu nerăbdare aeroportul unde măreția își va lua avânt”, a declarat Weinberger, un republican, la acea vreme.

Pe lângă aeroportul și drumul redenumite, președintele sau aliații săi au încercat să-și pună imaginea sau numele pe numeroase alte entități, inclusiv Centrul Kennedy, Institutul SUA pentru Pace, site-ul web al administrației dedicat medicamentelor eliberate pe bază de rețetă și viza sa „card de aur” cu valoare ridicată, monede și un avion de vânătoare, printre altele.

Semnătura lui Donald Trump va figura pe viitoarele bancnote americane, a anunţat joi Departamentul Trezoreriei, o premieră pentru un preşedinte american în exerciţiu.

Democrații din Florida și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la faptul că președintele sau familia sa ar putea profita de pe urma schimbării numelui aeroportului, după ce luna trecută entitatea privată care gestionează licențele și mărcile comerciale pentru Organizația Trump a depus cereri de înregistrare a mărcii comerciale.

Un purtător de cuvânt al Organizației Trump a declarat în februarie că Trump și familia sa nu vor primi redevențe sau taxe de licențiere din redenumirea aeroportului din Palm Beach, iar textul proiectului de lege al Camerei Reprezentanților specifică faptul că brandingul va fi gratuit.

„Pentru a fi clar, președintele și familia sa nu vor primi nicio redevență, taxă de licențiere sau contraprestație financiară din redenumirea propusă a aeroportului”, a declarat Kimberly Benza, directoarea operațiunilor executive a Organizației Trump.

Proiectul de lege necesită un acord de licență din partea Organizației Trump, dar Benza a declarat că aceștia sunt „dispuși să ofere acest drept comitatului său natal, fără costuri suplimentare”.