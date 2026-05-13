Focuri de armă în Senatul din Filipine: Un senator s-a baricadat în clădire, de două zile, ca să nu fie arestat de CPI

Publicat la 17:14 13 Mai 2026 Modificat la 17:15 13 Mai 2026

Președintele Senatului filipinez, Alan Peter Cayetano, a anunțat miercuri că s-au auzit focuri de armă în sediul instituției, în contextul în care un senator căutat de Curtea Penală Internațională s-a baricadat în clădire pentru a se opune arestării, scrie CNN.

Deocamdată nu este clar cine a tras focurile de armă. Secretarul Senatului, Mark Llandro Mendoza, le-a transmis jurnaliștilor miercuri seară că, până în acest moment, nu au fost raportate victime.

„Nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă îmi pot ține oamenii în siguranță aici”, a declarat Cayetano într-o transmisiune live pe Facebook, realizată din interiorul complexului parlamentar. „Sunt dispus să ies afară. Sunt dispus să dau ochii cu oricine vine să pună în executare mandatul... dar nu faceți așa ceva”.

Ce e cu senatorul baricadat în clădire

Tensiunile au escaladat după ce senatorul Ronald Dela Rosa, un aliat de cursă lungă al fostului președinte Rodrigo Duterte, a fost surprins luni de camerele de supraveghere în timp ce fugea de agenții locali pe holurile Senatului.

După ce ofițerii unității de investigații nu au reușit să îl rețină pe bărbatul de 64 de ani, pe care l-au urmărit până în subsolul clădirii, trupele speciale ale poliției au înconjurat întregul complex.

Dela Rosa nu a mai părăsit sediul Senatului de luni.

Poliția a intrat acum în clădire și le-a ordonat tuturor jurnaliștilor și personalului auxiliar să părăsească zona, au raportat corespondenții locali CNN. După ce reporterii au ieșit afară, personalul de securitate al Senatului a coborât ușile metalice de protecție, blocându-se în interior.

Procurorii CPI îl acuză pe Dela Rosa de conspirație alături de Duterte în presupuse crime împotriva umanității, comise în timpul unei campanii brutale împotriva drogurilor, soldată cu mii de victime. Luni, CPI a confirmat emiterea unui mandat de arestare pe numele său, invocând incidente în care 32 de persoane au fost ucise în perioada 2016-2018.

Miercuri seară, ministrul de Interne și al Administrației Locale, Jonvic Remulla, a intrat în clădirea Senatului cu permisiunea președintelui Cayetano. Remulla a declarat presei locale că toți senatorii aflați în interior sunt în siguranță și că încearcă să stabilească cine a tras focurile de armă.