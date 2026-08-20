Fondatorul Evergrande a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru fraudă. Povestea decăderii ”miracolului economic chinez”

Fondatorul Evergrande a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru fraudă. FOTO: Getty Images

Justiţia chineză l-a condamnat joi la închisoare pe viaţă pe fondatorul gigantului imobiliar Evergrande, simbol al crizei imobiliare care continuă să afecteze economia naţională, în timp ce grupul şi filiala sa imobiliară au fost amendate cu echivalentul a circa 2 miliarde de euro.



Evergrande a fost cândva principalul dezvoltator imobiliar din China, favorizat de decenii de urbanizare rapidă şi creştere a nivelului de trai în întreaga ţară.



Introducerea unor condiţii mai stricte de creditare, care vizau reducerea împrumuturilor excesive, l-au împins în incapacitate de plată în 2021, scrie Agerpres.



Prăbuşirea Evergrande şi a altor companii similare din industrie, împreună cu criza pieţei imobiliare, continuă să afecteze creşterea economică pentru care au fost multă vreme una din forţele motrice.



Grupul Evergrande şi filiala sa imobiliară au fost amendate cu un total de 15,82 miliarde de yuani (2 miliarde de euro). Fondatorul său, Xu Jiayin, sau Hui Ka Yan în cantoneză, a fost condamnat la închisoare pe viaţă, în special pentru "fraudă financiară de mari proporţii".



De asemenea, Xu a fost decăzut pe viaţă din drepturile politice, iar toate bunurile sale personale vor fi confiscate, a anunţat tribunalul din Shenzhen pe platforma de socializare WeChat.



"Grupul Evergrande a fost condamnat la (...) o amendă de 8,82 miliarde de yuani (1,12 miliarde de euro). Evergrande Real Estate a fost condamnat la o amendă de 7 miliarde de yuani (890 milioane de euro)", a precizat tribunalul.



Între 2016 şi 2021, Evergrande şi Xu Jiayin 'au încălcat legislaţia naţională, prin comiterea unei fraude financiare în formă continuată şi la scară mare, precum şi prin alte acţiuni care au vizat umflarea activelor şi ascunderea pasivelor', a explicat instanţa.



Aceasta a adăugat că, prin mită, inculpaţii 'luaseră controlul unor instituţii financiare', pe care nu le-a numit.



Alţi cinci responsabili din grupul Evergande au fost condamnaţi la pedepse cu închisoare între 6 şi 18 ani, pentru diferite capete de acuzare, a mai comunicat tribunalul chinez.

Povestea decăderii ”miracolului economic chinez”

Cu doar câțiva ani în urmă, grupul Evergrande era un exemplu al „miracolului economic chinez”. Fondatorul și președintele companiei, Hui Ka Yan, provenea dintr-un sat sărac din China rurală și a ajuns pe primul loc în topul Forbes al celor mai bogați oameni din Asia, în 2017.

Dar averea sa s-a prăbușit de la 45 de miliarde de dolari atunci la mai puțin de un miliard astăzi – o cădere la fel de spectaculoasă ca ascensiunea firmei sale. În martie 2024, Hui a fost amendat cu 6,5 milioane de dolari și interzis pe viață de pe piața de capital a Chinei, după ce compania a umflat veniturile cu 78 de miliarde de dolari.

La momentul colapsului, Evergrande avea în dezvoltare circa 1.300 de proiecte în 280 de orașe din China. Imperiul includea și un producător de mașini electrice, dar și echipa de fotbal Guangzhou FC – cândva cea mai de succes din China – care a fost exclusă anul acesta din campionat pentru că nu și-a achitat datoriile.

Evergrande s-a ridicat pe baza a 300 de miliarde de dolari (222 miliarde de lire sterline) împrumutați, ceea ce i-a adus titlul de cel mai îndatorat dezvoltator imobiliar din lume.

Declinul a început în 2020, după ce Beijingul a introdus reguli stricte pentru a limita gradul de îndatorare al marilor dezvoltatori. Pentru a menține fluxurile de numerar, compania a început să vândă locuințe la prețuri reduse, dar tot nu a reușit să facă față plăților dobânzilor și a intrat în incapacitate de plată pe unele datorii externe.

După ani de procese, în ianuarie 2024, Înalta Curte din Hong Kong a ordonat lichidarea companiei, iar acțiunile au fost suspendate, amenințate permanent cu delistarea.

Până atunci, criza ștersese deja peste 99% din valoarea bursieră a firmei. Lichidarea a fost dispusă deoarece Evergrande nu a reușit să prezinte un plan credibil pentru restructurarea datoriilor externe de miliarde de dolari.

La începutul lunii august, lichidatorii au anunțat că Evergrande are în prezent datorii de 45 de miliarde de dolari și a reușit să vândă active de doar 255 de milioane. Ei consideră că o restructurare completă a companiei „nu va fi posibilă”.

Cum a fost afectată economia Chinei?

Experții spun că prăbușirea Evergrande și dificultățile altor dezvoltatori au lovit cel mai puternic economia. „Prăbușirea sectorului imobiliar a fost cea mai mare frână pentru economie și principala cauză a consumului scăzut”, explică Dan Wang.

Industria imobiliară reprezenta aproape o treime din PIB-ul Chinei și era o sursă esențială de venit pentru guvernele locale. „Nu cred că China a găsit o alternativă viabilă care să susțină economia la o scară similară”, spune profesorul Qiao.

Criza a dus la „concedieri masive” în rândul dezvoltatorilor supraîndatorați, afirmă Jackson Chan, analist la platforma Bondsupermart. Cei care și-au păstrat locurile de muncă au suferit reduceri salariale semnificative.

Șocul s-a propagat și la nivelul gospodăriilor, multe familii chineze investindu-și economiile în locuințe. Odată cu scăderea prețurilor cu cel puțin 30%, valoarea economiilor acestora s-a redus considerabil, ceea ce le-a diminuat și mai mult apetitul pentru consum și investiții, explică Alicia Garcia-Herrero, economist-șef pentru Asia Pacific la banca franceză Natixis.

Pentru a contracara efectele, Beijingul a lansat o serie de măsuri pentru stimularea pieței imobiliare, a consumului și a economiei în ansamblu. Acestea includ sprijin pentru cumpărătorii de locuințe noi, susținerea bursei, dar și stimulente pentru achiziția de mașini electrice și bunuri de uz casnic.