Fostul director al FBI, James Comey, a ajuns în fața instanței: Pledează nevinovat și spune că procesul e orchestrat politic de Trump

James Comey se declară nevinovat. Foto: Hepta

Fostul director al FBI, James Comey, a pledat nevinovat miercuri în fața a două capete de acuzare - furnizarea de declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului - în cadrul primei sale audieri din procesul intentat de Departamentul de Justiție. Dacă va fi găsit vinovat, Comey riscă până la cinci ani de închisoare, scrie CNN.

Avocații săi au anunțat că vor depune cel puțin cinci cereri de respingere a dosarului, inclusiv una pentru „conduită guvernamentală abuzivă”, susținând că urmărirea penală a fost inițiată la ordinul președintelui Donald Trump.

Comey intenționează, de asemenea, să conteste numirea procurorului Lindsey Halligan, cea care a adus acuzațiile în Virginia, argumentând că aceasta nu a fost confirmată de Senat și că mandatul ei ca procuror interimar a depășit limita legală de 120 de zile.

Procesul, programat în ianuarie

Judecătorul Michael Nachmanoff a stabilit ca procesul să înceapă pe 5 ianuarie 2026, fiind estimat să dureze două-trei zile. El a avertizat că nu va permite întârzierea procedurilor și a cerut ambelor părți să predea probele „fără amânări inutile”.

Procurorii nu au cerut reținerea preventivă a lui Comey, iar judecătorul a subliniat că printre probe se află și documente clasificate, ceea ce va pune presiune suplimentară asupra guvernului în gestionarea cazului.

Avocatul apărării, Patrick Fitzgerald, a declarat în timpul audierii că „este o onoare” să-l reprezinte pe fostul șef al FBI.

Potrivit rechizitoriului, acuzațiile se referă la o audiere în Congres din 2020, în care Comey ar fi mințit în legătură cu implicarea sa într-o scurgere de informații clasificate către presă. El ar fi declarat că „nu a autorizat pe nimeni să fie sursă anonimă pentru articolele respective”, afirmație pe care procurorii o consideră falsă.

Context politic tensionat

Trump l-a concediat pe Comey în 2017, în primele luni ale mandatului său, pe fondul anchetei FBI privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Într-o postare recentă, Trump i-a cerut procurorului general Pam Bondi să „facă dreptate” și să acționeze împotriva „dușmanilor politici”, menționându-l explicit pe Comey.

„Mi s-a frânt inima pentru Departamentul de Justiție, dar am încredere deplină în sistemul judiciar federal și știu că sunt nevinovat”, a declarat Comey într-un mesaj video publicat după punerea sa sub acuzare. „Să mergem la proces. Și să avem credință.”

O urmărire penală controversată

Potrivit presei americane, obținerea rechizitoriului împotriva lui Comey a fost un proces dificil, mai ales după ce un procuror interimar și-a dat demisia în semn de protest față de presiunile politice. Trump a numit-o pe Halligan, o fostă consilieră de la Casa Albă, fără experiență ca procuror, cu doar trei zile înainte ca aceasta să prezinte cazul în fața marelui juriu.

Comey este reprezentat de o echipă de avocați experimentați, care plănuiesc să conteste legitimitatea cazului, argumentând că este o urmărire politică selectivă, motivată personal de Trump.

Oficiali ai Departamentului de Justiție au respins însă aceste acuzații. Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat la Fox News că dosarul este „un exemplu al aplicării egale a legii”, adăugând că „Comey este tratat exact ca oricine altcineva aflat într-o situație similară”.