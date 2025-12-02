Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-o anchetă a Parchetului European

Ancheta procurorilor europeni vizează un centru de formare pentru funcționarii UE. FOTO: Hepta

Parchetul European (EPPO) investighează Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei din Bruges, un centru de formare pentru funcționarii UE, pentru deturnare de fonduri publice. Parchetul a anunțat că poliția belgiană a percheziționat marți sediile ambelor instituții și locuințele a trei suspecți, care au fost reținuți.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Frankfurter Allgemeine Zeitung, una dintre persoanele reținute este Federica Mogherini, rectorul Colegiului Europei și fost Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, care a condus SEAE între 2014 și 2019.

Potrivit EPPO, ancheta se referă la acordarea de finanțare SEAE unui program de formare pentru tineri diplomați la Colegiul Europei pentru anii 2021 și 2022.

Ancheta își propune să stabilească „dacă Colegiul Europei și/sau reprezentanții săi au fost informați în prealabil cu privire la criteriile de selecție ale procedurii de licitație și au avut motive suficiente să creadă că li se va atribui contractul înainte ca SEAE să publice oficial cererea de ofertă”. Există „suspiciuni puternice” că principiul concurenței loiale a fost încălcat în timpul procesului de licitație iar Colegiului Europei i s-a acordat un tratament preferențial prin divulgarea de informații confidențiale.

Înainte de percheziții, EPPO a solicitat ridicarea imunității mai multor suspecți, care a fost acordată.

Faptele care fac obiectul anchetei au fost raportate inițial de OLAF. Acestea ar putea constitui fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a clarifica faptele și a evalua dacă au avut loc infracțiuni.

Ancheta este susținută și de judecătorul de instrucție al Belgiei din Flandra de Vest (districtul Ypres).

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.