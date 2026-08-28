Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a devenit consilier al ministrului italian al Apărării

<1 minut de citit Publicat la 21:37 28 Aug 2026 Modificat la 21:39 28 Aug 2026

Fedorov va fi consilier onorific al ministrului italian al Apărării, pe care îl va consilia în privința „tehnologiilor militare moderne”. Foto: Getty Images

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a acceptat vineri să devină consilier al ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, informează Kyiv Independent.

„Mihailo Fedorov a acceptat să-l consilieze pe ministrul italian al Apărării în privința tehnologiilor militare moderne, în calitate funcție de consilier onorific, fără a fi remunerat”, a precizat biroul de presă al lui Fedorov.

Fedorov intenționează să facă, de asemenea, o vizită în SUA, pentru „a securiza resursele necesare viitoarelor proiecte de tehnologie din domeniul apărării”, conform unui comunicat emis de echipa de presă a fostului ministru ucrainean al Apărării.

Decizia președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a-l demite pe Fedorov de la șefia Apărării a provocat ample proteste în Ucraina.

Ucrainenii au ieșit astfel să protesteze în stradă, extrem de neobișnuit în condițiile în care țara e în stare de război. Fedorov a refuzat funcția de consilier propusă de Zelenski și a declanșat un atac direct la adresa șefului Armatei ucrainene, generalul Sîrski. „Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să-i înlocuim pe comandantul-șef și pe șeful Statului Major General”, a spus Fedorov, cu acel prilej.