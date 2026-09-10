Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, îl atacă pe Mamdani înainte de comemorarea 9/11: „Mă jignește că va participa”

Mamdani, politician progresist care a devenit în ianuarie primul primar musulman al orașului său, a spus întotdeauna că va participa la ceremonia de la Ground Zero. FOTO: Profimedia Images

Rudy Giuliani, primarul New York-ului la momentul atacurilor de la 11 septembrie, spune că îl „jignește” faptul că actualul primar, Zohran Mamdani, va participa vineri la ceremonia de comemorare. George Pataki, guvernatorul statului în timpul atacurilor, spune că Mamdani ar trebui să stea departe. Bruce Blakeman, candidat la funcția de guvernator, promite că îi va întoarce spatele primarului dacă acesta va apărea, potrivit CNN.

Comentariile celor trei republicani făcute jurnaliștilor vin după o petiție lansată de un bărbat a cărui soție a fost ucisă la 11 septembrie 2001, prin care se cere ca Mamdani să nu mai fie invitat la ceremonie, astfel încât cea de-a 25-a comemorare să fie „centrată pe amintire, unitate și o respingere fără echivoc a violenței și extremismului care au definit acea zi”.

Mamdani, politician progresist care a devenit în ianuarie primul primar musulman al orașului său, a spus întotdeauna că va participa la ceremonia de la Ground Zero pentru a-i comemora și onora pe cei care și-au pierdut viața.

Ceremonia de comemorare din acest an va avea loc la doar trei zile după ce administrația lui Mamdani a publicat peste 170.000 de documente care arată că oficiali din administrația lui Giuliani și până în prezent, republicani, democrați și independenți, au indus în mod repetat publicul în eroare cu privire la calitatea aerului după prăbușirea turnurilor gemene ale World Trade Center.

„Oamenii s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au mințit și le-au spus că este sigur să respire aerul toxic”, a declarat Mamdani marți, în timpul anunțului privind publicarea primei tranșe de documente. El a refuzat însă să critice pe cineva nominal, spunând că orice judecată asupra foștilor lideri ai orașului, statului sau guvernului federal va reveni publicului.

În săptămânile premergătoare aniversării a ceea ce el numește „cea mai întunecată zi din istoria orașului nostru”, Mamdani a vizitat unități de pompieri care și-au pierdut membri ai echipelor și a dezvelit omagii dedicate celor aproape 3.000 de oameni care au murit în acea zi și miilor de persoane care au suferit ulterior de boli asociate atacurilor, multe dintre acestea mortale. El a desemnat 11 septembrie drept prima „Zi oficială a comemorării și serviciului” orașului și și-a pus o bonetă de protecție pentru a-i ajuta pe voluntari să pregătească mese pentru newyorkezii care nu au suficientă hrană.

„Sunt mândru să fiu primarul acestui oraș, iubesc acest oraș, iubesc această țară, iar ceea ce vreau ca această săptămână să evidențieze sunt familiile ai căror oameni dragi le-au fost răpiți acum 25 de ani, în actul terorist îngrozitor de la 11 septembrie”, le-a spus Mamdani jurnaliștilor lunea trecută.

"Retorica de astăzi seamănă cu islamofobia de după 11 septembrie"

Dar controversa legată de prezența sa la ceremonie nu dă semne că se va încheia. În timp ce numele celor morți vor fi citite, iar clopotele vor bate în momentele tragice, este posibil ca unii să îi întoarcă, de asemenea, spatele.

Mamdani a participat la evenimente publice și private pentru a-i onora pe cei care au murit în atacuri, inclusiv la dezvelirea unui nou zid memorial la sediul Departamentului de Poliție al orașului New York.

În anumite privințe, retorica de astăzi seamănă cu islamofobia de după 11 septembrie, spune Scott Hibbard, profesor asociat și șef al departamentului de științe politice de la Universitatea DePaul, care cercetează politica externă americană, politica din Orientul Mijlociu și relațiile internaționale.

„Poți obține mult capital politic prin politizarea terorismului”, a spus el, adăugând că declarațiile nu sunt cu totul surprinzătoare din partea republicanilor care se confruntă cu dificultăți politice înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Președintele Donald Trump nu este așteptat să fie la New York, însă vicepreședintele JD Vance, care a spus că primarul nu a arătat „nicio recunoștință” față de America, este programat să participe.

Mamdani, care avea 9 ani în 2001, a vorbit cu pasiune despre modul în care perioada de după 11 septembrie i-a influențat viața în timp ce creștea în New York.

Ceremonia de comemorare va fi marcată de diviziuni

Susținătorii săi consideră că apelurile de a-i interzice participarea la ceremonie sunt nedrepte. „Mă îngrijorează faptul că primarul este tratat diferit pur și simplu pentru că este musulman”, a declarat pentru CNN consiliera municipală Shahana Hanif. „Mă întristează foarte mult faptul că newyorkezii musulmani, care și-au pierdut și ei persoane dragi, care au pierdut membri musulmani ai echipelor de intervenție, sunt tratați astfel. Cu toții am trecut prin asta și apoi prin valul istovitor de islamofobie care a urmat și care, din păcate, este încă prezent.”

Hanif, prima femeie musulmană aleasă în Consiliul Local al orașului New York, era și ea copil în 2001 și a spus că unele dintre primele sale amintiri sunt legate de membri ai comunității sale care erau șoferi de taxi și care au fost agresați.

Cu mult înainte de căderea sa în teoriile conspirației și negarea rezultatelor alegerilor, Giuliani era cunoscut drept „primarul Americii” pentru ceea ce mulți considerau a fi leadershipul său unificator după atacuri. Dar pentru mulți dintre musulmanii din oraș, Giuliani a fost o figură care a divizat comunitatea și a contribuit la alimentarea sentimentelor anti-musulmane, lucru pe care continuă să îl facă și astăzi.

„Cine este el să le spună musulmanilor unde le este sau nu locul?”, a spus Hanif despre apelul său ca Mamdani să stea departe de Ground Zero.

Criticii lui Mamdani spun că acțiunile sale sunt cele care îi îngrijorează. Ei indică atât politica sa progresistă, cât și asocierea sa cu Hasan Piker, streamerul și activistul de stânga care a spus că Statele Unite „au meritat 11 septembrie”. Ulterior, Piker și-a calificat declarația drept „inadecvată” și a spus că încerca să exprime o idee mai nuanțată despre politica externă a SUA. De atunci, Mamdani a descris comentariile drept „inacceptabile și condamnabile”.