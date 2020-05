Un fotbalist, la un pas de închisoare pe viaţă pentru că şi-a omorât băieţelul de 5 ani prin sufocare: Pur şi simplu nu-l iubeam

Kasim a fost dus la spital de tatăl său cu febră mare şi probleme de respiraţie, cei doi fiind internaţi de teama contractării coronavirusului. La două ore de la internarea în spital, Kasim s-a stins din viaţă.

"I-am pus o pernă peste faţă şi am apăsat cinci minute fără să opresc. Fiul meu a rezistat un timp. Dar când a încetat să se mişte, am chemat medicii, care nu au bănuit nimic. Niciodată nu l-am iubit, de când s-a născut. Nu ştiu de ce. Singurul motiv pentru care l-am omorât este acest, pur şi simplu nu-l iubeam şi nu l-am vrut. Nu am nicio problemă psihică”, a spus bărbatul.

Sursa: Adevarul.