Francezii au demolat rampa de lansare pe care rușii o foloseau în Guyana Franceză pentru lansarea rachetelor Soiuz

MaiaSpace - o subsidiară a companiei aeronautice franceze ArianeGroup - a demolat fostul turn al rampei de lansare din Guyana Franceză, pe care rușii îl foloseau pentru lansarea de rachete Soiuz-ST, informează publicația Militarnyi.
Compania European Spaceflight a anunțat că demolarea rampei de lansare rusești face parte din pregătirile pentru lansarea propriei rachete Maia, în două trepte.
The demolition of the Soyuz launch pad after 27 launches between 2011 and 2022.
Cosmodromul era neutilizat din 2022, după ce Agenția Spațială Europeană (ESA) a pus capăt cooperării cu Rusia în domeniul spațiului. În acel an, Roscosmos a anunțat suspendarea, de către Rusia, a lansărilor la Cosmodromul Kourou, din Guyana Franceză, „ca răspuns la sancțiunile UE împotriva Moscovei”, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina.
European Spaceflight și-a asigurat deja un client nou - Eutelsat - pentru lansarea sateliților de comunicații din viitoarea constelație OneWeb. Prima lansare e progrmată în 2027.
Rampa de lansare va fi reconfigurată, iar proiectul de modernizare va reutiliza aproximativ 80% din infrastructura deja existenă la fața locului - clădiri, facilități de depozitare a combustibilului, calea ferată etc. Costurile totale sunt estimate la câteva zeci de milioane de euro.
Înaintea primei lansări din 2027, MaiaSpace va realiza un zbor de test suborbital pentru a valida fazele de zbor ale rachetei. Planul prevede, de asemenea, ca prima rachetă să fie plasată pe platforma de lansare pentru teste la sol până la sfârșitul anului 2026.