Francezii au demolat rampa de lansare pe care rușii o foloseau în Guyana Franceză pentru lansarea rachetelor Soiuz

Cosmodromul era neutilizat din 2022, după ce Agenția Spațială Europeană (ESA) a pus capăt cooperării cu Rusia, ca urmare a invaziei Ucrainei. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

MaiaSpace - o subsidiară a companiei aeronautice franceze ArianeGroup - a demolat fostul turn al rampei de lansare din Guyana Franceză, pe care rușii îl foloseau pentru lansarea de rachete Soiuz-ST, informează publicația Militarnyi.

Compania European Spaceflight a anunțat că demolarea rampei de lansare rusești face parte din pregătirile pentru lansarea propriei rachete Maia, în două trepte.

The last chapter of Soyuz launches at @EuropeSpacePort:

The demolition of the Soyuz launch pad after 27 launches between 2011 and 2022.

Ariane Group subsidiary Maia Space is taking over with its future methalox Maia rocket. — Space Intelligence (@SpaceIntel101) April 24, 2026

Cosmodromul era neutilizat din 2022, după ce Agenția Spațială Europeană (ESA) a pus capăt cooperării cu Rusia în domeniul spațiului. În acel an, Roscosmos a anunțat suspendarea, de către Rusia, a lansărilor la Cosmodromul Kourou, din Guyana Franceză, „ca răspuns la sancțiunile UE împotriva Moscovei”, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina.

European Spaceflight și-a asigurat deja un client nou - Eutelsat - pentru lansarea sateliților de comunicații din viitoarea constelație OneWeb. Prima lansare e progrmată în 2027.

Rampa de lansare va fi reconfigurată, iar proiectul de modernizare va reutiliza aproximativ 80% din infrastructura deja existenă la fața locului - clădiri, facilități de depozitare a combustibilului, calea ferată etc. Costurile totale sunt estimate la câteva zeci de milioane de euro.

Înaintea primei lansări din 2027, MaiaSpace va realiza un zbor de test suborbital pentru a valida fazele de zbor ale rachetei. Planul prevede, de asemenea, ca prima rachetă să fie plasată pe platforma de lansare pentru teste la sol până la sfârșitul anului 2026.