Franța face un pas înapoi și acceptă Marea Britanie în „Made in Europe”. Pune însă o condiție

Franța face un pas înapoi și acceptă Marea Britanie în „Made in Europe”. Foto: Getty Images

Franța nu se mai opune includerii Marii Britanii în viitoarea legislație europeană „Made in Europe”, cu condiția ca Londra să se alinieze poziției Uniunii Europene privind taxele vamale aplicate mașinilor electrice chinezești.

Parisul s-a apropiat astfel de poziția Germaniei, care a susținut de la început solicitarea britanicilor de a fi considerați parte a spațiului european în cadrul Industrial Accelerator Act. Proiectul de lege, aflat încă în lucru, este gândit pentru a proteja industria europeană de concurența produselor chinezești ieftine.

Potrivit unui document comun franco-german consultat de The Guardian, cele două țări propun acum ca, cel puțin în industria auto, Marea Britanie să poată fi inclusă în sistemul „Made in Europe”.

„Pentru sectorul auto, «Made in Europe» ar trebui să cuprindă UE27 și să ofere posibilitatea includerii unor parteneri europeni care făceau parte din piața unică a UE la 1 ianuarie 2020, cu condiția unui acord privind reciprocitatea deplină – adică adoptarea schemei europene de preferință relevante pentru sectorul auto”, se arată în document.

Formularea face trimitere clară la Marea Britanie, care în ianuarie 2020 era încă parte a pieței unice, ca stat membru al UE. În aceeași categorie ar intra și Norvegia, care face parte din piața unică, deși nu este membră a Uniunii Europene.

Londra ar trebui să se alinieze UE în privința Chinei

Includerea acestor țări ar veni însă cu condiții. Documentul franco-german cere alinierea la măsurile comerciale de apărare ale Uniunii Europene, inclusiv la taxele vamale introduse în 2024 pentru vehiculele electrice din China și la eventualele restricții viitoare.

Printre acestea se află și acordul privind cotele pentru exporturile chinezești de mașini hibride, aflat în curs de negociere.

Documentul spune că țările care aleg să intre în acest sistem ar trebui să accepte, pe lângă măsurile împotriva ocolirii regulilor, și o „aliniere dinamică” la condițiile stabilite de UE pentru investițiile venite din țări terțe și la măsurile comerciale de apărare ale blocului.

Liam Byrne, președintele comisiei pentru afaceri, inovare, știință și comerț din Parlamentul britanic, spune că această aliniere ar fi un preț mic de plătit pentru protejarea industriei britanice.

„Uneori, politica înseamnă să alegi răul cel mai mic. Alinierea cu Europa în privința măsurilor comerciale împotriva unei Chine puternic subvenționate este calea prin care putem obține rezultate pentru toți”, a spus Byrne.

El a adăugat că taxele vamale pentru vehiculele chinezești ar fi „un preț mic de plătit” pentru protejarea industriei manufacturiere europene și a locurilor de muncă din lanțurile de aprovizionare britanice.

Mercedes avertizase că excluderea Marii Britanii ar lovi industria auto europeană

Cu o zi înainte, șeful Mercedes-Benz le ceruse liderilor europeni să permită Marii Britanii să intre în program. El avertizase că excluderea britanicilor din legislația „Made in Europe” ar fi o alegere deliberată care ar afecta industria auto din întregul bloc european.

Marea Britanie se află de mai multe săptămâni sub presiune pentru a se alinia UE în privința taxelor vamale aplicate mașinilor chinezești.

În această săptămână, ministrul britanic pentru afaceri, Jonathan Reynolds, spunea însă că Londra nu va accepta să fie forțată să copieze politica europeană.

În același timp, guvernul britanic își dorește puternic ca țara să fie inclusă în „Made in Europe”, de teama că industria auto ar putea pierde schimburi comerciale de miliarde de lire dacă Marea Britanie ar fi exclusă din lanțurile europene de aprovizionare.

Joi, ministrul britanic al comerțului, Anas Sarwar, a sugerat însă că Londra ar putea fi dispusă să se apropie de poziția UE.

El a declarat pentru Politico că Marea Britanie și Uniunea Europeană trebuie să „lucreze împreună și să acționeze în același ritm” pentru a răspunde dominației Chinei în industria auto.

Bernd Lange, președintele influentei comisii pentru comerț internațional din Parlamentul European, a spus la rândul său că Marea Britanie ar trebui „bineînțeles” să fie inclusă în legislația „Made in Europe”, calificând opoziția Franței de până acum drept „irațională”.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a transmis că guvernul britanic nu a văzut încă toate detaliile propunerii franco-germane, dar consideră evoluția una pozitivă.

„Este o propunere franco-germană și mai există încă un proces european de parcurs, dar, dacă se confirmă, salutăm obiectivul de a include Marea Britanie în Industrial Accelerator Act. Ar fi o veste bună pentru industria auto britanică și pentru locurile de muncă și investițiile pe care aceasta le susține în întreaga țară”, a transmis acesta.