Franța îl contrazice pe șeful NATO: „Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să fie responsabili pentru propria securitate”

Șeful NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Guvernul francez l-a contrazis pe Mark Rutte, după ce secretarul general al NATO a declarat că Europa nu se poate apăra fără SUA. „Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Chiar și Statele Unite sunt de acord. Acesta este pilonul european al NATO”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, potrivit Politico.

Luni, răspunzând la o întrebare adresată de eurodeputatul francez de extremă dreapta Pierre-Romain Thionnet, Rutte a declarat în fața Parlamentului European că apărarea continentului nu se poate face fără sprijinul american. De asemenea, el a respins ideea unei armate europene, un concept reînviat recent de comisarul UE pentru Apărare, Andrius Kubilius, spunând că „un pilon european al NATO este un cuvânt cam gol”.

De când președintele american Donald Trump a revenit la putere, însă, administrația sa a insistat că Washingtonul se va implica mai puțin în securitatea Europei. O nouă Strategie Națională de Apărare a SUA, publicată vineri seara, a afirmat că europenii vor trebui să preia inițiativa împotriva amenințărilor, argumentând că Europa este capabilă din punct de vedere economic și militar să se apere împotriva Rusiei.

Anul trecut, Trump a reușit să convingă țările europene să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. Barrot nu a fost singurul din Franța care a respins comentariile lui Rutte.

Fără a-l menționa în mod specific pe Rutte, ministrul forțelor armate franceze, Catherine Vautrin, a declarat la radioul francez că „ceea ce vedem astăzi este necesitatea unui pilon european al NATO”. Ideea de a-i face pe europeni mai puternici în cadrul alianței militare, lansată inițial de Franța acum câțiva ani, este acum susținută de alte țări, inclusiv de Germania.

Comentariile lui Rutte au contrazis și evaluarea președintelui finlandez Alexander Stubb, care a declarat săptămâna trecută la Davos că europenii se pot apăra singuri.

„Continuați să visați, în cazul în care credeți că Europa se poate apăra singură”, a spus luni șeful NATO, Mark Rutte.

Potrivit lui, „Europa are nevoie de Statele Unite și Statele Unite au nevoie, la rândul lor, de Europa”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu parlamentarii Uniunii Europene.