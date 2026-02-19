Franța menține alerta roșie de inundații, în timp ce furtuna Pedro lovește sud-vestul țării

Furtuna Pedro a fost descrisă de Meteo-France drept o „furtună de iarnă neexcepțională”. sursa foto: Hepta

Meteo-France a menținut miercuri alertele roșii de inundații în patru departamente din sud-vestul Franței, după ce furtuna Pedro a adus noi ploi abundente peste un sol deja saturat de apă, scrie Euronews.

Departamentele Gironde, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire și Charente-Maritime au rămas la cel mai ridicat nivel de alertă. Aproximativ alte 20 de departamente de-a lungul coastei atlantice erau sub alertă portocalie pentru vânt puternic, valuri și riscul de inundații cauzate de furtuni și maree.

Serviciul național de monitorizare a inundațiilor din Franța a raportat că umiditatea solului a atins cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor, în 1959. Țara a traversat 35 de zile consecutive de ploi, cea mai lungă perioadă fără întrerupere consemnată până acum.

Aproximativ 1.700 de persoane au fost evacuate în Lot-et-Garonne începând cu 10 februarie. Trei decese au fost asociate cu condițiile meteorologice recente, potrivit ministrului Tranziției Ecologice, Monique Barbut.

Furtuna Pedro a fost descrisă de Meteo-France drept o „furtună de iarnă neexcepțională”, însă meteorologii au adoptat o abordare prudentă după trecerea recentă a altor două furtuni peste țară. Solul saturat nu mai putea absorbi precipitațiile în momentul sosirii noului sistem meteorologic.

Măsuri de urgență în marile orașe

La Bordeaux, nivelul râului Garonne nu era în scădere, iar primarul Pierre Humeric a activat planul local de protecție împotriva inundațiilor. Coeficienții mari ai mareelor au alimentat temerile privind inundații în două cartiere.

Piețele organizate de-a lungul râului au fost anulate, școlile și grădinițele din zonele afectate au fost închise, iar adăposturi de urgență au fost deschise pentru persoanele fără locuință.

La Angers, se estima că nivelul râului Maine va depăși recordul din anul 2000. Primarul Christophe Béchu a descris situația drept cea mai gravă inundație din ultimii 25 de ani. Autoritățile au inundat deliberat unele drumuri de-a lungul râului pentru a reduce presiunea asupra cursului de apă în alte zone.

Săli de sport au fost deschise pentru a găzdui persoanele fără adăpost.

Continuă căutările pentru un bărbat dispărut

Autoritățile din Chalonnes-sur-Loire au continuat căutările pentru un bărbat dispărut marți seară, după o excursie caritabilă cu canoea. Alte două persoane au fost salvate după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat.

La Saintes, nivelul râului Charente era așteptat să crească până la 6,40–6,50 metri, cu aproximativ 30 de centimetri sub recordul din 1982. Peste 2.000 de locuințe din oraș au fost afectate de inundații, dintre care jumătate au fost inundate.

Serviciile feroviare au rămas perturbate în vestul și sud-vestul țării, operatorul de stat SNCF avertizând călătorii să verifice din timp situația curselor. Aproximativ 5.000 de locuințe din Lot-et-Garonne au rămas fără electricitate.

Peste 9.000 de locuințe din Dordogne au rămas fără apă potabilă din cauza condițiilor meteorologice, iar unele proprietăți din Langon, în departamentul Gironde, au pierdut, de asemenea, accesul la apă curată.

Meteo-France a prognozat că furtuna Pedro va aduce rafale de vânt de până la 140 km/h în zonele de coastă, precum și cantități de precipitații de până la 50 de milimetri în unele părți din sud-vestul Franței.