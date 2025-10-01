Franța, paralizată de o grevă generală. MAE anunță că transporturile și serviciile publice vor fi afectate

Sunt aşteptate perturbări ale orarului de zbor / Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie pentru Franţa. Potrivit oficialilor, va avea loc o grevă generală care ar urma să provoace perturbări în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice.

Sindicatele din transporturile urbane și interurbane, feroviare și aeriene, dar și din învățământ, sănătate și servicii publice au lansat un apel pentru o grevă națională generală pe 2 octombrie.

Mișcarea de protest ar urma să provoace perturbări majore în transportul urban, interurban, feroviar și aerian, dar și în alte sectoare esențiale, precum sănătatea, educația și serviciile publice. Totodată, sunt anunțate manifestații atât în regiunea pariziană, cât și în alte orașe din Franța.

Cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols şi ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare.

Potrivit MAE, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel: Consulatul General al României la Paris: +33680713729; Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164; Consulatul General al României la Lyon: +33643627736; Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.