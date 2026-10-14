Franța și Italia îl presează pe Antonio Costa să elimine obligația de a ajunge la un acord pe bugetul UE până la finalul anului

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Guvernele statelor membre nu mai vor să își asume obligația de a ajunge la un acord privind următorul buget pe șapte ani al UE până la sfârșitul anului, potrivit unui proiect al concluziilor Consiliului European consultat de Politico. Italia și Franța se opun eforturilor președintelui Consiliului European, Antonio Costa, de a obține un acord în 2026.

Președintele Consiliului European încearcă să îi convingă pe lideri să finalizeze negocierile în timpul summitului din decembrie, înainte ca alegerile din Franța, Italia și Polonia, programate pentru 2027, să amenințe să blocheze discuțiile. Guvernele nu sunt însă dispuse să își asume termenul-limită de la sfârșitul anului, temându-se că presiunea timpului le-ar putea slăbi poziția de negociere.

Liderii europeni se reunesc joi și vineri la Bruxelles pentru a discuta pentru prima dată propunerea de buget prezentată de Irlanda, care prevede reduceri de 159 de miliarde de euro. Pe agenda reuniunii se mai află prețurile energiei, extinderea UE, Ucraina și migrația.

Mai multe țări, printre care Italia și Franța, au cerut echipei lui Costa să elimine din concluziile Consiliului European referirea la „ajungerea la un acord final până la sfârșitul anului”, au declarat pentru Politico, sub protecția anonimatului, doi diplomați europeni informați despre discuții.

Într-un discurs susținut miercuri în parlament, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că „nu vom semna un acord care nu ne avantajează doar pentru a respecta un termen-limită”, adăugând că „vom semna un acord numai atunci când va fi potrivit pentru Italia”.

Persistă, de asemenea, îngrijorări că alegerile anticipate din Spania, programate pentru 29 noiembrie, ar putea compromite respectarea termenului-limită de la sfârșitul anului.

Noua versiune a proiectului de concluzii, redactată marți seară, solicită doar ajungerea la un „acord în timp util”, precizând că încheierea negocierilor până la sfârșitul anului ar permite începerea alocării fondurilor europene odată cu intrarea în vigoare a următorului buget, în 2028. Este aceeași formulare folosită în concluziile Consiliului European din luna iunie.

O altă modificare importantă este introducerea în concluzii a unei condamnări de către liderii UE a deciziei președintelui american, Donald Trump, de a ridica sancțiunile asupra motorinei rusești.

Liderii europeni și-au exprimat, de asemenea, „regretul” față de sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Curții Penale Internaționale și s-au angajat să poarte discuții cu SUA pentru a obține anularea acestor măsuri.