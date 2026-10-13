Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu

Lu Shizeng, de 101 ani, recunoaște că dieta lui nu este tocmai sănătoasă FOTO: Weibo

Un chinez de 101 ani se bucură de o viață fericită și sănătoasă, deși obiceiurile lui alimetare nu sunt tocmai „sănătoase”, motiv pentru care a devenit subiect de dezbatere în online.

Străbunicul care a împlinit 101 ani, care locuiește în provincia Zhejiang, a devenit viral datorită faptului că iubește Coca-Cola și Sprite și le consumă în cantități considerabile, potrivit South China Morning Post.

Tinerii din China sunt extrem de preocupați să ducă o viață cât mai sănătoasă și mănâncă doar alimente inspirate din medicina tradițională chineză, urmând diete cu un conținut redus de zahăr. Dar Lu Shizeng sfidează aceste practici și rămâne, totuși, în formă și plin de vitalitate la venerabila sa vârstă.

Lu este deosebit de pretențios când vine vorba despre mâncare. Locuind la țară, el merge cu o ricșă la piața din oraș o dată la cinci zile ca să cumpere fructe de mare, pește, dar și carne de porc și legume.

Până anul trecut, Lu încă își conducea propria tricicletă până în oraș. Însă, după ce a căzut, a început să se deplaseze mai încet, iar familia i-a interzis să mai meargă cu tricicleta.

Lu recunoaște că își cheltuiește cea mai mare parte a economiilor pe mâncare.

Cei doi fii ai lui - unul locuiește la Beijing, iar celălalt conduce o fabrică în apropiere - au angajat o menajeră care să aibă grijă de el. Aceasta spune că Lu are un apetit excelent, mâncând la o singură masă o jumătate de bol de orez și o farfurie întreagă de crabi.

De asemenea, el își face provizii de băuturi carbogazoase, precum Coca-Cola și Sprite. Lu preferă în mod special Sprite-ul rece, în care adaugă câteva picături de vin alb.

Îi plac și fructele dulci, cum sunt pepenele verde, perele și mandarinele.

Dincolo de dieta lui surprinzătoare, Lu respectă un program zilnic regulat. După cină, pe care o termină la ora 17:00, se retrage să se odihnească, iar în jurul orei 20:00 adoarme. De obicei, se trezește la ora 4:00 dimineața, dar se mai relaxează două ore în pat, apoi se ridică și își începe programul. De asemenea, doarme în fiecare zi la prânz.

Lu este foarte mândru că starea lui de sănătate este bună. „Unii oameni în vârstă pot suferi un accident vascular cerebral după o căzătură, dar eu sunt perfect sănătos. Îmi amintesc, de asemenea, destul de bine lucruri din tinerețe”, a spus el. Acesta a adăugat că răcește foarte rar și că are o tensiune arterială relativ scăzută.

De asemenea, Lu se declară mulțumit și de indemnizația lunară pentru persoanele în vârstă pe care o primește. În provincia Zhejiang, persoanele care au împlinit 100 de ani primesc 800 de yuani (120 de dolari americani) pe lună.

Prin comparație, persoanele cu vârste cuprinse între 90 și 99 de ani primesc doar 100 de yuani pe lună.

„Să trăiești până la 101 ani în timp ce bei Coca-Cola - probabil că unii experți nu sunt prea încântați acum”, a comentat un utilizator al unei rețele sociale chineze.

„O dispoziție bună și un program regulat de somn sunt cele mai importante motive pentru longevitatea lui”, a comentat altcineva.

„Unii oameni se nasc așa. Stilul lor de viață este doar un factor minor în longevitatea lor, lucru la care peste 99,9% dintre oameni nu pot decât să viseze”, este un alt comentariu.