Sunt peste tot, însă, puţini oameni ştiu rolurile lor. Motivele pentru care sunt amplasate sfere de beton pe trotuare

Sunt peste tot, însă, puţini oameni ştiu care este, de fapt, rolul lor. Motivul pentru care sunt amplasate sfere de beton pe trotuare. Sursa colaj foto: Getty Images

Sferele din beton amplasate pe trotuare, la colțurile străzilor și în fața anumitor clădiri pot fi ușor confundate cu simple elemente decorative. Totuși, principalul lor scop nu este unul decorativ. Ele îndeplinesc diverse funcții practice, de la prevenirea parcării neregulamentare până la protejarea pietonilor, relatează cotidianul sârb Blic.

De ce sunt amplasate sfere din beton pe trotuare

În comparație cu indicatoarele rutiere sau marcajele de pe carosabil, sferele din beton oferă o protecție fizică efectivă, împiedicând accesul necorespunzător al maşinilor în zonele pietonale. Amplasate strategic, acestea contribuie la separarea eficientă a celor două spații și limitează posibilitatea pătrunderii accidentale a autoturismelor pe trotuar.

Una dintre cele mai importante funcții ale acestora este aceea de a împiedica fizic vehiculele să urce pe trotuar și să parcheze în spațiul destinat circulației pietonilor.

Totodată, instalarea acestor elemente în apropierea rampelor pentru persoanele cu mobilitate redusă contribuie la păstrarea funcționalității acestora. Prin prevenirea opririi sau staționării necorespunzătoare a maşinilor în aceste zone, se menține liber accesul către rampe.

Sferele de beton nu protejează doar pietonii

Rolul bilelor din beton, aşa cum mai sunt cunoscute, nu se limitează la creșterea siguranței pietonilor, acestea având și alte funcții practice în amenajarea spațiilor urbane. Unul dintre scopurile utilizării lor constă în protejarea infrastructurii aflate în apropierea suprafeței solului. Prin amplasarea strategică, acestea pot contribui la limitarea accesului vehiculelor în zonele unde se găsesc conducte, cabluri sau rădăcini de copaci, reducând riscul deteriorării acestora.

De asemenea, sferele din beton pot fi folosite pentru a marca limitele dintre proprietățile private și domeniul public. Acestea sunt întâlnite frecvent în apropierea acceselor către clădiri, a garajelor și a curților, unde contribuie la delimitarea spațiilor și la restricționarea accesului neautorizat al maşinilor, au mai scris jurnaliştii de la Blic.

Motivul pentru care sunt făcute din beton

Betonul este utilizat, în primul rând, pentru rezistența, durabilitatea și costul său relativ scăzut. Astfel de sfere pot rămâne expuse la ploaie, zăpadă, soare și variații de temperatură pentru perioade îndelungate, fără a necesita lucrări frecvente de întreținere.

Și greutatea lor este importantă. Spre deosebire de barierele din plastic, mai ușoare, sferele din beton nu pot fi mutate sau îndepărtate cu ușurință, astfel încât pot restricționa permanent accesul vehiculelor într-o anumită zonă.