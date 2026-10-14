O studentă de 23 de ani a fost condamnată la moarte și la 12 ani de închisoare în Iran pentru o postare pe Instagram

3 minute de citit Publicat la 17:28 14 Oct 2026 Modificat la 17:41 14 Oct 2026

Najmeh Amini a făcut apel din închisoare pentru intervenție internațională FOTO: Iran Human Rights

O irianiancă de 23 de ani, studentă la contabilitate, a fost condamnată la moarte din cauza unei postări pe o rețea socială, spun organizații pentru drepturile omului, care avertizează că regimul de la Teheran aplică pedeapsa foarte des pentru a reprima disidența și că anul acesta au avut loc cel puțin 600 de execuții.

Najmeh Amini a fost condamnată la moarte pentru blasfemie, în urma unei postări pe rețelele sociale, potrivit The Guardian.

Amini, studentă la contabilitate, este deținută în închisoarea Vakilabad, din orașul Mashhad, situat în nord-estul țării. În cadrul a două procese distincte, judecate de o instanță revoluționară și de o instanță penală, ea a fost condamnată la peste 12 ani de închisoare, precum și la pedeapsa cu moartea.

O sursă apropiată familiei lui Amini a declarat pentru Human Rights Activists in Iran (HRAI), cu sediul în Statele Unite, că tânăra a fost condamnată la moarte sub acuzația de „sab ol-nabi” (insultarea profetului). Potrivit informațiilor disponibile, ea a fost arestată în urma monitorizării activității sale online de către Poliția Cibernetică a Iranului (Fata). Conținutul exact al postărilor sale nu a fost făcut public.

În cel de-al doilea dosar, Amini a fost condamnată la 12 ani, șase luni și o zi de închisoare, pentru acuzații care includ acțiuni împotriva securității naționale și răspândirea de propagandă împotriva regimului.

Amini a fost arestată de forțele de securitate în timpul protestelor din luna ianuarie, reprimate printr-o intervenție violentă, soldată cu numeroase victime. Potrivit relatărilor, mii de persoane au fost ucise, în timp ce agenția de știri Hrana, afiliată organizației HRAI, a anunțat că peste 50.000 de persoane au fost arestate.

Într-o înregistrare audio publicată luna trecută și atribuită lui Amini, aceasta a solicitat o intervenție internațională, cerând Organizației Națiunilor Unite (ONU), avocaților și organizațiilor pentru drepturile omului să investigheze cazul său.

Najmeh Amini are 23 de ani și este studentă la contabilitate FOTO: Iran Human Rights

„Nu vreau să mă transform astăzi într-un erou. Vreau un singur lucru: să fiți vocea mea”, a spus ea.

„Sunt o tânără nevinovată, cu atât de multe speranțe și visuri”, a declarat Amini. „Am părinți care mă așteaptă. O familie care, în fiecare noapte, de teama că mă va pierde, își petrece noaptea așteptând să se facă dimineață”.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că autoritățile iraniene recurg tot mai frecvent la pedeapsa capitală pentru a instaura frica și a reprima disidența. Potrivit organizației Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul la Oslo, în acest an au fost deja executate peste 600 de persoane.

Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul IHRNGO, a declarat că dosarul lui Amini ar trebui privit ca un avertisment grav.

„Condamnarea la moarte a unei tinere pentru ceea ce a publicat pe rețelele sociale riscă să normalizeze utilizarea pedepsei capitale împotriva exprimării pașnice a opiniilor și să extindă și mai mult limitele aplicării pedepsei cu moartea”, a afirmat acesta.

Amiry-Moghaddam a adăugat că autoritățile iraniene testează „toleranța” comunității internaționale față de pedeapsa capitală.

„În cazul în care comunitatea internațională nu reacționează ferm acum, astfel de cazuri ar putea deveni mult mai frecvente”, a declarat el.

Potrivit articolului 262 din Codul penal islamic al Iranului, insultarea profetului Mahomed sau a unor figuri venerate de musulmanii șiiți se pedepsește cu moartea. Cu toate acestea, articolul 263 prevede excepții pentru declarațiile făcute sub influența alcoolului sau fără intenție deliberată, deși, în anumite circumstanțe, persoanele vinovate pot fi totuși pedepsite cu până la 74 de lovituri de bici.

Potrivit publicației iraniene Khorasan, care a confirmat desfășurarea procedurilor judiciare, Amini le-a spus judecătorilor că publicase respectivele remarci în timp ce avea halucinații, după ce consumase ciuperci psihedelice împreună cu prietenii. Apărarea sa a susținut că a fost vorba despre o „scăpare de limbaj”.

Judecătorul care prezida ședința i-a respins apărarea și, potrivit relatărilor, a întrebat-o: „De ce, în aceeași stare halucinatorie, nu ați insultat și alte persoane sau adversari ai regimului, precum America și Israelul?”.

Condamnarea la moarte a lui Amini nu este definitivă și poate fi contestată în fața Curții Supreme a Iranului.