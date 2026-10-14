Simion a făcut o conferință la Bruxelles ca să acuze România că „e o țară bananieră sau juntă”. Protest AUR și în capitala UE

2 minute de citit Publicat la 17:28 14 Oct 2026 Modificat la 17:35 14 Oct 2026

Simion a făcut o conferință la Bruxelles ca să acuze România că „e o țară bananieră”. Foto: Hepta/Facebook George Simion

George Simion a mutat miercuri la Bruxelles criza guvernamentală din România și disputa privind alegerile anticipate. În Parlamentul European, grupul ECR, din care face parte și AUR, a discutat inclusiv despre refuzul președintelui de a declanșa procedura dizolvării Parlamentului. În aceeași zi, partidul lui Simion a organizat și un miting în fața Comisiei Europene, în sprijinul lui Călin Georgescu.

AUR a organizat în Parlamentul European conferința internațională „Alegerile anticipate: revenirea democratică la vot a cetățenilor europeni”, iar George Simion și-a construit discursul în jurul situației politice din România, a anulării alegerilor și a cazului lui Călin Georgescu.

Liderul AUR le-a transmis europarlamentarilor că, în opinia sa, România nu mai funcționează ca o democrație normală.

„Vă vorbesc astăzi ca președinte al partidului AUR din România și fiind vocea multor români care nu mai recunosc țara lor ca o democrație funcțională. Democrația nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia. Când ai, ca în România, alegeri anulate, când candidați populari sunt interziși sau trimiși în închisoare sub acuzații contestate, când alegerile sunt considerate nelegitime, democrația însăși e în pericol”, a spus George Simion.

Simion: „Nu suntem democrație, suntem republică bananieră sau juntă”

Președintele AUR l-a atacat și pe Nicușor Dan, despre care a spus că vorbește despre un „cordon sanitar”, dar și despre presiuni împotriva organizării unor noi alegeri.

„Aud de la Nicușor Dan de un cordon sanitar, de creditori internaționali care nu vor alegeri și declarații că alegerile nu sunt bune pentru cetățeni”, a spus Simion.

El a continuat: „Mă gândesc, nu suntem democrație, suntem republică bananieră sau juntă, cum exista pe vremuri în America de Sud sau în anumite țări africane, doar în unele”.

AUR cere europarlamentarilor să urmărească acțiunile justiției împotriva lui Călin Georgescu

Simion a folosit conferința și pentru a cere membrilor Parlamentului European să urmărească dosarele și acțiunile justiției care îl vizează pe Călin Georgescu.

„Aici, la începutul acestei conferințe, facem un apel la membrii Parlamentului European de a monitoriza acțiunile justiției împotriva lui Călin Georgescu și cazurile aferente în termeni de proporționalitate, echitate și independență, să reafirme faptul că voința populară exprimată în alegeri libere nu poate fi răsturnată prin procese nejustificate și prin consensul unor elite și să își dea seama că excluderea unor forțe politice din cursa democratică slăbește valorile europene”, a declarat liderul AUR.

„În Uniunea Europeană nu vrem deținuți politici. Eliberați deținuții politici, restaurați democrația și competiția democratică autentică și lăsați poporul român să decidă”, a mai afirmat lderul AUR.

În paralel cu dezbaterea din Parlamentul European, AUR a organizat miercuri și un protest în fața Comisiei Europene, pentru susținerea lui Călin Georgescu.