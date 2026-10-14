Ilie Bolojan merge joi la Bruxelles, la Summitul PPE. PNRR, bugetul UE și agricultura, pe agenda discuțiilor

<1 minut de citit Publicat la 18:11 14 Oct 2026 Modificat la 18:11 14 Oct 2026

Premierul interimar Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan va participa joi la Summitul Partidului Popular European, organizat la Bruxelles. Șeful Guvernului va fi însoțit de Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Printre principalele teme de discuție se află viitorul buget al Uniunii Europene, politica de coeziune și măsurile prin care Europa își poate crește competitivitatea și își poate consolida rolul în economia globală.

Liderii PPE vor discuta și despre politicile europene din agricultură, în contextul noilor probleme cu care se confruntă acest sector și al nevoii de măsuri adaptate actualei situații.

Ilie Bolojan va aduce în discuție și situația la zi a Planului Național de Redresare și Reziliență, potrivit comunicatului transmis de Guvern.

Summitul de la Bruxelles este prezentat de Executiv drept o ocazie pentru discuții între liderii europeni despre prioritățile comune și direcțiile în care Uniunea Europeană ar trebui să acționeze în perioada următoare.