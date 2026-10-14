Netflix se pregătește să concedieze aproape 1.000 de oameni. Mesajul trimis de directorii companiei de streaming angajaților

Compania urmează să publice săptămâna viitoare rezultatele financiare trimestriale. Foto: Profimedia Images

Netflix va da afară aproape 6% dintre angajații companiei, aproximativ 1.000 de persoane, relatează CNBC. Angajații au fost anunțați că urmează concedieri într-un e-mail trimis de directorii companiei, Ted Sarandos și Greg Peters.

Vor fi dați afară angajați de la departamentele de producție, tehnologie, juridic și resurse umane, potrivit surselor CNBC. Va fi cea mai amplă rundă de disponibilizări de după 2022, a relatat miercuri și cotidianul financiar Wall Street Journal, potrivit Agerpres.

„Misiunea noastră de distra lumea este ambițioasă și ca să o îndeplinim trebuie să fim disciplinați în ceea ce prioritizarea personalului și a resurselor”, au scris într-un e-mail către angajați cei doi CEO ai companiei, Ted Sarandos și Greg Peters.

Luna trecută, la conferința Bloomberg Screentime, Sarandos a declarat că gigantul de streaming „nu crește atât de repede pe cât mi-aș dori”.

„Afacerea noastră este solidă și în creștere, iar noi suntem în continuare pe drumul cel bun pentru a ne îndeplini prognoza pentru întregul an. Vom continua să investim masiv în domeniile cu impact major, pentru a ne îmbunătăți serviciul și a stimula în continuare creșterea și inovarea

Pentru a face acest lucru, trebuie să luăm decizii bine țintite în toate domeniile afacerii, astfel încât să putem continua să le oferim servicii bune abonaților, partenerilor, angajaților și investitorilor noștri”, au mai spus cei doi directori în mesajul către angajați.

La finele anului trecut, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajaţi cu normă întreagă.

Anunțul concedierilor vine în condițiile în care compania urmează să publice săptămâna viitoare rezultatele financiare trimestriale.

Disponibilizările vin în contextul în care gigantul de streaming se confruntă cu o concurenţă acerbă pentru timpul utilizatorilor, pe o piaţă media consolidată.

Compania de streaming şi-a extins activităţile dincolo de modelul bazat pe abonamente, investind în publicitate, programe transmise în direct şi jocuri video, pentru a-şi diversifica sursele de venit.



La începutul acestui an, Netflix a pierdut bătălia cu consorţiul Paramount-Skydance pentru achiziţia activelor de streaming şi producţie cinematografică ale studiourilor Warner Bros. Discovery.



Recent, Paramount a finalizat achiziţia Warner Bros, o tranzacţie evaluată la 110 miliarde de dolari, formând astfel Skydance, un gigant media cu un portofoliu ce include studiouri de film şi posturi de ştiri.