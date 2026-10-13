Netflix a cumpărat drepturile pentru a transmite Cupa Mondială 2030 în Spania, una dintre gazdele competiţiei

Netflix a cumpărat drepturile pentru a transmite Cupa Mondială 2030 în două ţări din Europa / Foto: Hepta

Platforma de streaming Netflix a anunţat marţi că şi-a asigurat deja drepturile de difuzare a Cupei Mondiale de fotbal din 2030 în Spania, care este una dintre gazdele turneului, şi în Andorra, notează Agerpres.

Va fi primul turneu major masculin internaţional difuzat de Netflix în Spania, a precizat compania. Cupa Mondială din 2026 a fost transmisă de canalul naţional TVE.

Platforma Netflix, cu sediul în California, nu a dezvăluit termenii financiari ai înţelegerii. Conform acordului, un meci din fiecare zi a competiţiei va fi difuzat gratuit în Spania.

Un meci pe zi, gratuit în Spania

Netflix va oferi, de asemenea, un canal naţional gratuit care va difuza un pachet care include toate meciurile Spaniei, inclusiv semifinalele şi finala. Deocamdată, reţeaua Netflix nu a dezvăluit care anume va fi canalul.

Reţeaua TVE a refuzat deocamdată să comenteze dacă va fi interesată de achiziţia unui pachet de meciuri.

Spania, care a câştigat Cupa Mondială din America de Nord din acest an, va găzdui în comun ediţia din 2030 cu Portugalia şi Maroc, iar Argentina, Paraguay şi Uruguay vor găzdui de asemenea meciuri la această ediţie, pentru a marca aniversarea unui secol de la înfiinţarea competiţiei.

Uruguay a fost gazda primei ediţii a Cupei Mondiale, în anul 1930.

Reţeaua naţională de televiziune TVE a difuzat meciurile echipei naţionale la turneul final din America de Nord din vara acestui an, iar platforma privată DAZN, care a distribuit la rândul său canalul plătit Mediapro pentru Cupa Mondială, a difuzat toate cele 104 meciuri.

Ce competiţii sportive mai transmite Netflix

Netflix deţine drepturile în SUA şi Canada pentru Cupa Mondială feminină din 2027 care va fi găzduită de Brazilia şi pentru ediţia din 2031, care va fi organizată în comun de Costa Rica, Jamaica, Mexic şi SUA.

Înţelegerea contractuală din Spania este încă o dovadă a demersului Netflix de a se implica în difuzarea sportului la nivel mondial, deja meciurile din NFL (liga profesionistă de fotbal american), MLB (liga profesionistă de baseball), WWE (wrestling), box şi MMA (arte marţiale mixte) fiind transmise de platforma de streaming.