Criză în Rusia după atacurile Ucrainei asupra centrelor de date. Sistemele bancare și de servicii sunt paralizate în regiunea Saratov

Atac în Saratov. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Atacurile ucrainene cu drone asupra centrelor de date din Rusia au paralizat întregul sistem bancar și al serviciilor din regiunea Saratov, relatează Moscow Times. Armata ucraineană a scos din funcțiune un centru de date al Sberbank din orașul Balakovo, iar serviciile băncii au fost paralizate. Potrivit datelor DownDetector și Sboi.rf, problemele au afectat serviciile Sberbank, sistemul său de inteligență artificială GigaChat și serviciul de livrare de produse alimentare Samokat, asociat băncii, unde utilizatorii nu mai pot plasa comenzi.

Au fost semnalate probleme și în funcționarea serviciilor Rostelecom, MTS, Megafon, T2, a furnizorului de găzduire web Reg.ru și a platformei de servicii digitale pentru companii Kontur.

La Tochka Bank, serviciile bancare online și platforma Business Online sunt indisponibile. Probleme au apărut și la serviciile Mail.ru, inclusiv la platforma sa de stocare în cloud.

Situații similare sunt raportate în cazul serviciilor VK, Rosselhozbank, Alfa-Bank, VTB, al platformei de comerț electronic Ozon, al site-ului de anunțuri Avito și al portalului guvernamental Gosuslugi.

Forțele armate ucrainene au atacat centrul de date al Sberbank din Balakovo pe 14 octombrie. Aleksandr Vediahin, prim-vicepreședinte al conducerii băncii, a confirmat atacul, dar a declarat că toate sistemele și serviciile „funcționează normal” și că niciun angajat nu a fost rănit. Acțiunile Sberbank au scăzut cu aproape 0,7% după anunț.

Centrul de date al Sberbank este încă în construcție, dar funcționează deja parțial. Anterior, presa relatase că acesta urma să devină unul dintre cele mai mari centre de procesare a datelor din Rusia și să găzduiască serviciile platformei digitale guvernamentale GosTeh.

Costul proiectului este estimat la 122,2 miliarde de ruble (aproximativ 1,3 miliarde de euro).

Luna aceasta, dronele ucrainene au lovit și trei centre de date ale companiei Yandex. În urma atacurilor, centrele din Sasovo, Kaluga și Vladimir și-au suspendat parțial sau complet activitatea, provocând probleme în funcționarea serviciilor companiei, inclusiv Yandex Go și Yandex Pay.

În acest context, vicepreședintele Rostelecom, Valeri Ermakov, a cerut crearea unui centru de date „al zilei de apoi”.

„Ar fi un centru pentru copii de siguranță, unde, în cazul unui incident, să vă puteți restabili oricând serviciile. Cu ceva timp în urmă, era cu adevărat imposibil să ne imaginăm așa ceva, dar acum a devenit o necesitate reală. Așa-numitul centru de date al zilei de apoi este ceva ce trebuie să existe”, a declarat el.

Putin a convocat o ședință de urgență la Kremlin

Vladimir Putin a convocat, miercuri, o ședință la Kremlin, cu „oficiali de rang înalt” pentru discuții despre securitatea cibernetică, relatează Reuters. Kremlinul a admis că subiectul securității cibernetice reprezintă o problemă tot mai presantă, dar a negat că întâlnirea are legătură cu recentele atacuri cu drone ucrainene asupra centrelor de date rusești.

„Tehnologiile bazate pe inteligența artificială (AI) aduc multe beneficii și avantaje și cresc productivitatea. Dar, în același timp, încercările diferitelor state de a transforma aceste noi tehnologii în arme, reprezintă amenințări pentru sectoare întregi ale economiei oricărei țări”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referitor la întâlnirea convocată de Putin.

Putin i-a convocat la Kremlin pe miniștri ai guvernului, oficiali de top din domeniul securității, șeful Sberbank și guvernatoarea băncii centrale a Rusie, Evlira Nabiulina, a adăugat Peskov.

„Trebuie să fim pregătiți pentru aceste provocări. De aceea, președintele (dictatorul rus - n. red.) ține această întâlnire astăzi”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a spus că întâlnirea nu este legată de atacurile cu drone ucrainene din ultimele zile, asupra a patru centre de date rusești - trei aparțin grupului tech Yandex și unul Sberbank.

„Nu, aceasta este o întâlnire mult mai sistemică. Nu are legătură cu acele atacuri specifice și izolate,” a spus el.

Atacurile Ucrainei asupra a trei centre de date rusești folosite de Yandex au fost urmate de o scădere de peste 99% a traficului de boți proveniți din infrastructura companiei, potrivit Cloudflare. În același timp, activitatea online în sprijinul AfD, al lui Donald Trump și al partidului britanic Reform UK a scăzut puternic pe rețelele sociale, în special pe Twitter, ceea ce alimentează suspiciunile privind operațiunile rusești de influență.