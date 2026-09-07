Franţa va avea anul acesta una din cele mai slabe producţii de vin din ultimii 30 de ani. Care sunt cauzele

Franţa va avea anul acesta una din cele mai slabe producţii de vin din ultimii 30 de ani. Sursa foto: Profimedia Images

Producţia de vin a Franţei ar urma să fie una dintre cele mai slabe din ultimii 30 de ani, în urma reducerii suprafeţelor podgoriilor, a secetei severe şi a căldurii extreme, care au afectat viţa de vie şi strugurii, a avertizat luni Ministerul Agriculturii, notează Agerpres.

Valul de căldură de la finalul lunii iunie, urmat de o vreme şi mai călduroasă şi mai uscată, a încetinit creşterea strugurilor şi a provocat pagube viilor tinere din Franţa, al doilea producător mondial de vin după Italia.

Potrivit cifrelor din estimarea Ministerului Agriculturii, producţia de vin a Franţei din acest an ar urma să se situeze la 33,9 milioane hectolitri, cu 6% sub nivelul de anul trecut şi cu 17% mai redusă faţă de media din perioada 2021 - 2025.

Un hectolitru este echivalentul a 100 litri sau 133 sticle de vin standard.

Deşi iniţial condiţiile meteo din primăvară au susţinut o îmbunătăţire a perspectivelor privind recolta, valurile de căldură şi seceta severă din această vară au afectat podgoriile şi au redus randamentele.

"Deficitul prelungit de apă din sol s-a intensificat în întreaga regiune, iar valurile de căldură au provocat pete de arsură solară, pârjolirea, ofilirea şi căderea frunzelor, reducând recolta de struguri", a precizat Ministerul Agriculturii.

Zona cultivată a Franţei s-a redus cu 2,5%

Ar fi al treilea an consecutiv de recoltă slabă a Franţei, după 2024 şi 2025. În mod tradiţional Franţa este cel mai mare exportator de vin în funcţie de valoare. Zona cultivată s-a redus anul acesta cu 2,5%.

Producţia de şampanie ar urma să se înjumătăţească faţă de 2025, pe fondul declinului din regiunile Bourgogne-Beaujolais, Val de Loire şi Charentes.

Languedoc-Roussillon, cel mai mare bazin de producţie al Franţei, ar urma să înregistreze o creştere de 5% faţă de recolta slabă de anul trecut, datorită randamentelor mai bune, deşi producţia rămâne sub medie.

Şi Bordeauxar urma să aibă o creştere de 10% faţă de 2025, ploile de finalul lunii august reducând seceta, dar producţia rămâne sub media din ultimii cinci ani.

Pe lângă efectele asupra podgoriilor, cei mai mulţi producători agricoli francezi resimt efectele secetei severe şi a căldurii extreme. Vineri, autorităţile de la Paris au anunţat un pachet de măsuri pentru fermieri, de peste un miliard de euro (1,16 miliarde de dolari).