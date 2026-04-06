O sticlă de vin roşu din 1945 s-a vândut la licitaţie cu 750.000 de euro

O sticlă de vin roşu de la Domaine de la Romanée-Conti din anul 1945 a stabilit un nou record mondial la licitație. Pe 31 martie 2026, în timpul evenimentului internațional La Paulée de la New York, sticla s-a vândut cu preţul de 812.500 de dolari (aproximativ 750.000 de euro), depășind recordul anterior de 558.000 de dolari stabilit în 2018.

Ceea ce face ca vânzarea să fie excepțională nu este doar prețul, ci și moștenirea istorică a sticlei. Recolta din 1945 a fost ultima înainte de replantarea legendarei podgorii Côte de Nuits din cauza pagubelor provocate de filoxeră (n.red.insectă parazită extrem de distrugătoare, originară din America de Nord, care atacă rădăcinile și frunzele viței-de-vie ) și reprezintă o piesă unică din istoria Domaine de la Romanée-Conti.

Din acea recoltă, considerată printre cele mai rare produse vreodată în Burgundia, există aproximativ 600 de sticle, produse într-un context istoric complex, între războaiele mondiale și schimbarea conducerii celebrului brand, condus de figuri precum Madame Lalou Bize-Leroy și Aubert de Villaine. Sticla de vin roşu care a fost vedeta licitației a provenit din colecția privată a lui Robert Drouhin, proprietarul Maison Joseph Drouhin, un detaliu care i-a sporit și mai mult valoarea de colecție, relatează Corriere della Sera.

Licitația, organizată de istorica Acker Wines, una dintre cele mai prestigioase case de licitaţii în materie de vinuri rare, a totalizat peste 25 de milioane de dolari, doborând 460 de recorduri mondiale.

„Am avut privilegiul de a degusta Romanée-Conti din 1945 doar de trei ori în viața mea”, a declarat John Kapon, președintele Acker, „și este cel mai grozav vin pe care l-am gustat vreodată. Raritatea constă nu doar în numărul limitat de sticle, ci și în faptul că este ultima recoltă produsă din vițe de vie pre-filoxerică, care îi conferă o complexitate unică.”

Ilustra cramă franceză s-a clasat pe primul loc în clasamentul celor mai scumpe zece sticle. Un Methuselah La Tâche din 1971 și 12 sticle de Romanée-Conti din 1999, toate în ambalajul original, s-au clasat pe locul al doilea, fiecare vânzându-se cu 325.000 de dolari. Un Methuselah La Tâche din 1999 (187.500 de dolari) a urmat pe locul patru, urmat de șase sticle mare de Domaine de la Romanée-Conti din 2005 (162.500 de dolari). Un Methuselah din 1996, o sticlă din 1943 și un magnum de Romanée-Conti din 1971 s-au clasat pe locul șase, toate vândute cu 137.500 de dolari. Cel mai scump vin alb de Burgundia al licitației a fost Domaine d'Auvenay, cu șase sticle de Chevalier-Montrachet din 2013 vândute cu 125.000 de dolari. Au încheiat topul primelor 10 clasate, 12 sticle de Domaine de la Romanée-Conti din anii 1990 și 1999, fiecare vândută la prețul de 118.750 de dolari.