Câştigătorul Survivor România 2026: Câţi bani a obţinut Gabi Tamaş, pe lângă marele premiu de 100.000 de euro

Gabi Tamaș și Lucian Popa s-au luptat în marea finală de la Survivor România 2026. Sursa colaj foto: Facebook/Survivor România

Finala emisiunii Survivor România 2026 a fost decisă la limită de votul publicului, după o confruntare intensă între Gabi Tamaș și Lucian Popa. Cei doi concurenți care au ajuns în ultimul act al competiției de la Antena 1, în urma unor probe individuale extrem de dificile la care au mai participat Patricia Vizitiu și Ramona Micu. Într-o seară plină de tensiune și răsturnări de situație, Gabi Tamașa reușit să pună mâna pe trofeul show-ului, dar şi pe marele premiu, în valoare de 100.000 de euro. Mai mult, fostul fotbalist a primit 2.500 de euro pe săptămână cât a stat în sezonul care a durat mai bine de cinci luni. Întrebat despre secretul victoriei la Survivor România 2026, acesta a spus că totul a ținut de mentalitate și de faptul că a știut din start ce îl așteaptă și cum trebuie să acționeze pentru a câștiga.

Survivor România 2026 s-a încheiat duminică seara, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o finală desfășurată în Republica Dominicană. Show-ul a demonstrat încă o dată că oamenii își pot depăși oricând limitele și fricile, prin voință și determinare. Concurenții au trecut prin provocări dificile, au dat dovadă de curaj și rezistență, iar pentru mulți dintre ei experiența a fost una de neuitat, marcată de momente intense și lecții personale importante.

Patricia Vizitiu, Ramona Micu, Lucian Popa şi Gabi Tamaș sunt cei patru concurenți care au trecut prin probe individuale foarte dificile, în care au fost nevoiți să-și testeze atât rezistența fizică, cât și cea mentală, în lupta pentru marele premiu al emisiunii.

În cele din urmă, competiția s-a restrâns la Gabi Tamaș și Lucian Popa, cei care au mers până la capăt. Decizia finală a aparținut publicului, care l-a ales drept câștigător Survivor România 2026 pe Gabi Tamaș, acesta obținând un avans clar în fața adversarului său.

Întrebat care este secretul care i-a adus titlul de câştigător al emisiunii Survivor România 2026, fostul fotbalist a răspuns: "Psihicul şi am ştiut de la început, când m-am băgat în Survivor, ce mă aşteaptă şi ce trebuie să fac ca să câştig".

În primul interviu oferit după ce a pus mâna pe marele trofeu al competiției, Gabi Tamaș a spus că s-a gândit, în primul rând, la familie. Provocat să dezvăluie dacă a existat vreun moment în care a vrut să renunţe la competiţia de la Antena 1, fostul fotbalist a spus că au existat, de fapt două.

Întrebat cum l-a schimbat show-ul filmat în Republica Dominicană, fostul fotbalist a declarat: "În Bine şi în rău – trăind cu foarte mulţi pe insulă, îţi dai seama că ai văzut ce fel de caractere sunt unii şi alţii. Unii sunt mai buni, unii – mai răi. Şi, atunci, m-a schimbat şi în bine, şi în rău. M-a schimbat într-un fel în care voi putea ştii cum voi aborda lumea de acum încolo".

Pe lângă marele premiu de 100.000 de euro de la Survivor România 2026, fostul fotbalist a mai încasat și 2.500 de euro pe săptămână pentru perioada petrecută în competiție, ceea ce i-a adus, în total, încă 55.000 de euro.

Survivor România reprezintă a doua apariție a lui Gabi Tamaș într-un reality-show, după ce anul trecut a participat la Asia Express, unde, alături de Dan Alexa, a obținut un premiu consistent. În cele 10 săptămâni de aventură prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, acesta ar fi câștigat aproximativ 64.500 de euro.