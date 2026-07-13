FT: Occidentul ar avea nevoie de investiții de 23 de trilioane de dolari pentru a reduce dependența de China

Vulnerabilitatea economiilor europene și americane față de coerciția chineză a fost evidențiată anul trecut. FOTO: Profimedia Images

O analiză economică prezentată de Financial Times arată că Europa și SUA ar trebui să investească încă 23,6 trilioane de dolari în următorii 25 de ani pentru a pune capăt dependenței de China în industrii critice.

Consultantul EY-Parthenon a calculat că replicarea infrastructurii, cercetării, software-ului, producției și lanțurilor de aprovizionare care depind în prezent de China ar costa SUA 13,7 trilioane de dolari, zona euro 9,1 trilioane de dolari și Marea Britanie 800 de miliarde de dolari până în 2050.

La 550 de miliarde de dolari pe an, investiția anuală necesară din partea guvernului SUA și a companiilor americane pentru a se decupla de China este aproximativ echivalentă cu cele 600 de miliarde de dolari investite de marile grupuri tehnologice americane în centre de date în 2025. Pentru UE, cheltuielile necesare ar echivala cu aproape dublarea bugetului său anual, a declarat EY-Parthenon.

Investiția gigantică necesară pentru a replica resursele și materialele chinezești de care se bazează în prezent economiile avansate evidențiază amploarea provocării cu care se confruntă guvernele occidentale, în încercarea de a reduce dominația chineză asupra lanțurilor de aprovizionare strategice. „Localizarea lanțurilor de aprovizionare fără a impune costuri prohibitive contribuabililor și consumatorilor va fi una dintre cele mai formidabile provocări atât pentru companii, cât și pentru guverne în următorii ani”, a declarat Mats Persson, fost consilier Downing Street, acum la EY-Parthenon.

Investiția colectivă suplimentară, în medie de 940 de miliarde de dolari pe an, timp de 25 de ani, nu a fost, în teorie, „insurmontabilă”, au scris analiștii EY-Parthenon. Dar ar fi necesară pe lângă investițiile existente în energie, tehnologie, apărare și infrastructură. Cheltuielile anuale inițiale ar fi mai mici, dar ar crește pe măsură ce procesul se extinde, a adăugat Persson.

Vulnerabilitatea economiilor europene și americane față de coerciția chineză a fost evidențiată anul trecut, când Beijingul a impus controale la exportul de metale critice din pământuri rare, ca răspuns la amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife de 145% la importurile din China.

China va furniza peste 60% din litiul și cobaltul rafinate la nivel mondial

Liniile de producție din industria auto din ambele economii au ajuns aproape de un impas înainte ca Beijingul și Washingtonul să fie de acord cu un truc, într-un episod care a adăugat urgență eforturilor SUA și europene de a reduce riscul din partea Chinei, inclusiv o schemă a UE de stocare a pământurilor rare.

Se preconizează că China va furniza peste 60% din litiul și cobaltul rafinate la nivel mondial, esențiale pentru tranziția către surse de energie mai curate, și aproximativ 80% din grafitul și elementele de pământuri rare de calitate superioară pentru baterii până în 2035, conform unei evaluări a Agenției Internaționale pentru Energie.

În practică, chiar și cu investiții masive, Occidentul nu s-ar putea decupla de China pe termen scurt din cauza controlului Beijingului asupra multor materiale industriale critice, a declarat Alicia García-Herrero, economist-șef pentru Asia Pacific la banca de investiții Natixis.

„Provocarea nu constă doar în cât ar costa, ci în capacitatea Chinei de a interveni pentru a opri o astfel de decuplare, din cauza controlului său existent asupra furnizării, de la procesarea pământurilor rare până la ingrediente farmaceutice active”, a adăugat ea.

Având în vedere că bunurile fabricate în China se bucurau de obicei de un avantaj de 20-100% în ceea ce privește prețul din fabrică față de concurenții occidentali, reducerea dependenței de producția chineză ar duce la creșterea prețurilor și ar alimenta inflația, a constatat analiza EY-Parthenon.

În Europa, reducerea dependenței de China ar putea duce la creșterea prețurilor cu 1-2,5% în sectoarele critice, iar Banca Centrală Europeană și Banca Angliei ar putea rămâne perpetuu peste țintele lor de inflație de 2%, se arată în raportul EY-Parthenon, citând o analiză a BCE.

Pe lângă investițiile în fabrici și infrastructură fizică, economiile occidentale care doresc să reducă semnificativ dependența de China ar trebui, de asemenea, să investească agresiv în formarea lucrătorilor și automatizarea proceselor din fabrici, se arată în raport.

Având în vedere amploarea evidentă a provocărilor, Persson a spus că „decuplarea parțială” de China este mai probabilă, întreprinderile trebuind să fie selective în ceea ce privește locul în care își utilizează numerarul pentru a-și construi rezistență împotriva potențialelor puncte de blocaj chineze.