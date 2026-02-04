FT: Rușii au interceptat pe orbită sateliții de comunicații ai Europei. Oficialii se tem că Moscova i-ar putea prăbuși

5 minute de citit Publicat la 10:54 04 Feb 2026 Modificat la 11:03 04 Feb 2026

Rusia a spionat în ultimii ani, de pe orbită, sateliții europeni de comunicații. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Oficialii europeni din domeniul securității estimează că două vehicule spațiale plasate de Rusia pe orbită au interceptat comunicațiile a cel puțin o duzină de sateliți-cheie ai statelor de pe continent, scrie publicația britanică Financial Times.

Mai mult, este posibil ca nu doar securitatea comunicațiilor europene să fi fost compromisă.

Potrivit publicației citate, Moscova ar fi ajuns în poziția de a manipula traiectoriile sateliților, având posibilitatea să decidă, eventual, prăbușirea lor.

Sateliții rusești i-au urmărit pe cei europeni mai intens în ultimii trei ani, într-o perioadă în care au escaladat tensiunile între Kremlin și Occident, în urma războiului din Ucraina.

Autoritățile spațiale din Occident au depistat manevrele dubioase efectuate de sateliții Moscovei

De câțiva ani, autoritățile spațiale militare și civile din Occident au urmărit activitățile Luch-1 și Luch-2 - două vehicule cosmice rusești care au efectuat manevre suspecte în mod repetat pe orbită.

Acestea s-au angajat în apropieri riscante de unii dintre cei mai importanți sateliți geostaționari ai Europei, care operează la mare înălțime și asigură servicii statelor vestice, inclusiv Marii Britanii, precum și unor mari părți din Africa și Orientul Mijlociu.

Situați la o altitudine orbitală de aproximativ 36.000 de kilometri, sateliții geostaționari nu își modifică poziția în raport cu Pământul în timp ce se deplasează prin Cosmos.

Conform datelor orbitale și observațiilor prin telescop de la sol, Luch-1 și Luch-2 au "talonat" sateliții europeni perioade lungi - de ordinul săptămânilor sau lunilor - în ultimii trei ani.

Astfel, de la lansarea sa din 2023, Luch-2 s-a apropiat de 17 sateliți europeni.

"Ambii sateliți rusești sunt suspectați că interceptează semnalele celor continentali", a declarat generalul-maior Michael Traut, șeful Comandamentului Spațial al armatei germane, pentru Financial Times.

Un oficial european de rang înalt din serviciile de informații a spus, la rândul său, că vehiculele Luch au fost dirijate să se poziționeze în conul îngust de fascicule de date transmise de la stațiile terestre către sateliții europeni.

El și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că unele informații sensibile - în special datele de comandă pentru sateliții europeni - sunt necifrate, deoarece mulți dintre acești sateliți au fost lansați cu mulți ani în urmă fără computere avansate sau capacități de criptare.

Acest aspect îi face vulnerabili la interferențe sau chiar distrugere, odată ce actorii ostili le-au interceptat fluxurile de comandă.

Manevrele Rusiei în spațiu se intensifică odată cu războiul hibrid purtat de Moscova la sol

Manevrele făcute de ruși cu vehiculele spațiale Luch-1 și Luch-2 vin în contextul în care Kremlinul își intensifică războiul hibrid în Europa, inclusiv prin operațiuni de sabotaj, cum ar fi distrugerea magistralelor de internet de pe fundul mării și întreruperea electricității în orașe occidentale.

Rusia are unul dintre cele mai avansate programe de spionaj spațial și și-a dovedit agresivitatea în utilizarea vehiculelor sale de pe orbită pentru a urmări sateliții altor țări.

"Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile în societățile moderne. Oricine le atacă poate paraliza națiuni întregi", a subliniat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un discurs din septembrie anul trecut.

"Activitățile rusești reprezintă o amenințare fundamentală pentru noi toți, în special în spațiu. O amenințare pe care nu trebuie să o mai ignorăm”, a adăugat el.

Ce sateliți au spionat rușii cu Luch 1 și 2

Sateliții europeni abordați de Luch 1 și 2 sunt utilizați în principal în scopuri civile, cum ar fi transmisiile de programe TV, dar asigură și comunicații guvernamentale sensibile, inclusiv unele comunicații militare.

Este puțin probabil ca vehiculele Luch 1 și Luch 2 să aibă, ele însele, capacitatea de a bruia sau distruge sateliții, potrivit oficialului european din domeniul informațiilor, citat de Financial Times.

Mai probabil este că au furnizat Rusiei cantități mari de date despre modul în care obiectele orbitale ar putea fi perturbate, atât de la sol, cât și din spațiu.

Generalul-maior Michael Traut crede că rușii au interceptat așa-numita "legătura de comandă" a sateliților de care s-au apropiat.

Este vorba despre canalul care leagă sateliții de controlorii de la sol și care permite ajustări orbitale.

Potrivit analiștilor, având astfel de informații la dispoziție, Rusia ar putea pirata semnalul de pe Pământ, transmițând comenzi malițioase către sateliți pentru a declanșa propulsoarele utilizate pentru ajustări orbitale.

Aceste propulsoare ar putea fi folosite și pentru a scoate de pe orbită sateliții sau chiar pentru a-i face să se prăbușească pe Pământ.

Informațiile adunate de Luch 1 și 2 ar putea, de asemenea, ajuta Rusia să coordoneze atacuri asupra intereselor occidentale prin operațiuni de bruiaj sau hacking la sol.

Americanii confirmă suspiciunile europenilor

Vehiculele Luch au manevrat și s-au "parcat" în apropierea sateliților geostaționari uneori timp de mai multe luni, a declarat Belinda Marchand, director științific la Slingshot Aerospace, o companie americană care urmărește obiecte în spațiu folosind senzori tereștri și Inteligența Artificială.

Conform acestei specialiste, Luch 2 se afla în prezent în apropierea Intelsat 39, un satelit geostaționar mare care deservește Europa și Africa.

De la lansarea sa din 2023, Luch-2 a navigat în apropierea a cel puțin 17 alți sateliți geostaționari deasupra Europei, servind atât ​​scopurilor comerciale, cât și guvernamentale, arată datele Slingshot Aerospace.

"Au 'vizitat' aceleași familii (de sateliți) și aceiași operatori, deci se poate deduce că au un scop sau un interes specific", a explicat Norbert Pouzin, analist senior la Aldoria, o companie franceză care a urmărit vehiculele Luch.

"Este vorba de operatori cu sediul în state NATO. Chiar dacă nu pot decripta mesajele, pot extrage, totuși, o mulțime de informații și pot cartografia modul în care este utilizat un satelit, determinând locația terminalelor terestre, de exemplu", a adăugat acest specialist.

Unul dintre spionii spațiali ai rușilor pare să se fi distrus pe orbită

Pouzin a subliniat că Rusia pare să-și intensifice activitatea de spionaj în spațiu.

Anul trecut, a lansat doi sateliți noi, numiți Cosmos 2589 și Cosmos 2590.

Noile vhicule par să aibă capacități de manevră similare cu Luch-1 și Luch-2.

Cosmos 2859 navighează în prezent spre zona de operare a sateliților geostaționari, la 35.000 km deasupra Pământului, a precizat specialistul francez.

Aceste evoluții vin în contextul în care Luch-1 pare să nu mai fie operațional.

Pe 30 ianuarie, telescoapele terestre au observat ceea ce părea a fi un nor de gaze provenind de la vehiculul rusesc. La scurt timp, aceasta a intrat, aparent, într-un proces de dezagregare în spațiu.

"Se pare că a început cu ceva legat de propulsie, iar ulterior a existat, cu siguranță, o fragmentare, în vrreme ce satelitul încă se rostogolea", a detaliat Norbert Pouzin.