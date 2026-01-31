Satelitul „inspector” al Rusiei pare să se fi destrămat în orbită. Îngrijorări cu privire la resturile spațiale

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un satelit rusesc folosit cândva pentru a inspecta alte nave spațiale pare să se fi dezintegrat pe o orbită de tip cimitir. Satelitul Luch/Olymp, lansat în 2014, este unul dintre cei doi sateliți militari secreți ai Rusiei, care au fost folosiți pentru a urmări nave spațiale din SUA și altele din centura geostaționară (GEO), la aproximativ 35.786 de kilometri deasupra ecuatorului, scrie Space.com.

Luch/Olymp fusese recent scos din funcțiune și trimis pe o orbită necunoscută la câteva sute de kilometri deasupra GEO în octombrie 2025. Acum însă, imaginile optice de la sol, ale companiei elvețiene de conștientizare situațională spațială s2A systems, arată ceea ce pare a fi un eveniment de fragmentare, pe măsură ce satelitul se dezintegrează și începe să se prăbușească.

Obiecte suplimentare au fost observate în jurul satelitului în urma evenimentului de la ora 06:09 GMT pe 30 ianuarie, potrivit unei postări de pe platforma de socializare X.

A short time lapse of the fragmentation event on LUCH (OLYMP) #40258 that took place today, 2026-01-30 from 06:09:03.486 UTC. pic.twitter.com/0bwbNvlnCL — s2a systems (@s2a_systems) January 30, 2026

Astrofizicianul și urmăritorul satelitului, Jonathan McDowell, a declarat pentru Space.com că fragmentarea Luch/Olymp ar fi putut fi cauzată de „un impact cu resturi externe, ceea ce ar putea fi un eveniment îngrijorător”.

McDowell spune că dezintegrarea s-ar putea datora unei lovituri cu alte resturi spațiale, deoarece sursele interne de energie, cum ar fi combustibilul și bateriile, ar fi trebuit să fie ventilate la scoaterea din uz.

Deși nu s-a putut exclude o posibilă pasivizare incorectă a navei spațiale, McDowell observă că un posibil impact cu resturi ar putea sugera că resturile spațiale din GEO și orbita cimitir de deasupra acestuia sunt mai rele decât se credea anterior.

Deși primul satelit Luch/Olymp este acum scos din funcțiune, Rusia deține un alt astfel de atu, lansând un al doilea satelit inspector Luch/Olymp în 2023. Rusia, SUA și China au folosit în ultimii ani sateliți pe orbită geostaționară pentru a se apropia și a inspecta sateliții altor țări.