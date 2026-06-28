FT: "Soluția McDonald's" pentru rachete ieftine. Cum au început americanii să construiască rapid arme pe timp de război

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Grupurile de apărare din Statele Unite ale Americii dezvoltă ateliere modulare care pot produce, în masă, rachete ieftine în timp de război. De exemplu, o clădire din nord-estul Virginiei, care pare banală, ascunde de fapt în interior rânduri de rachete care aşteaptă să fie pregătite de tineri tehnicieni pentru următorul război al Americii, notează Financial Times.

"Totul este pregătit pentru cazul în care va trebui să le producem foarte repede”, a spus Doug Denneny, un veteran al cărui grup de apărare Co-Aspire închiriază depozitul.

Atelierul este conceput pentru a rezolva o problemă simplă: SUA nu produce suficiente rachete, iar cele pe care le produce sunt extrem de scumpe. Pe măsură ce stocurile de muniții ale țării s-au diminuat în războiul din Iran, găsirea unor modalități de a produce rapid, ieftin și la scară largă a devenit o provocare din ce în ce mai mare.

Pentagonul ar construi noi rachete în ani de zile

Şi dacă funcţionează la capacitate maximă, Pentagonului i-ar lua în prezent ani, în loc de luni, să înlocuiască rachetele lansate asupra Iranului. America produce doar 600 de rachete Tomahawk în fiecare an, iar acestea costă aproximativ 2,6 milioane de dolari bucata. PrSM și JASSM, alte două sisteme principale, costă fiecare în jur de 1,6 milioane de dolari, respectiv 1,9 milioane de dolari.

„Arsenalul american se bazează exclusiv pe sisteme de arme scumpe, rafinate și greu de produs”, a declarat Michael Horowitz, un fost oficial al Pentagonului responsabil cu inovația în domeniul apărării. „Am intrat într-o altă eră a războiului, iar acum SUA trebuie să se schimbe.”

Există semne că acest lucru începe să se întâmple. Există o multitudine de proiecte experimentale și programe de achiziție pentru rachete și drone. Forțele Aeriene ale SUA au solicitat aproximativ 12 miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru 28.000 de rachete. Un alt program al Pentagonului, dezvăluit luna trecută, prevede achiziționarea a 10.000 de rachete lansate de la sol în următorii trei ani.

Unele dintre aceste rachete ar putea fi, în principiu, produse în masă la un preț redus, în instalații proiectate să se răspândească în toată America atunci când va veni timpul de război. „Ai putea construi asta într-o sală de sport de liceu”, a spus Denneny, stând lângă rachetele ale căror fire zgâriate așteptau să fie conectate la plăci de circuit.

Un "McDonald's pentru fabricarea de rachete"

La atelierul lui Denneny, pe care îl compară cu un model McDonald's pentru fabricarea de rachete, nu există mașini complicate. Fiecare rachetă este suficient de simplă pentru a fi construită urmând instrucțiunile dintr-un blocnotes; un nou mecanic înarmat cu unelte manuale ar putea fi instruit să le asambleze în decurs de o lună. Există o mână de imprimante 3D care produc piese care zumzăie non-stop lângă birourile inginerilor.

Este unul dintre numeroasele start-up-uri și grupuri tehnologice din domeniul apărării - cum ar fi Anduril, care produce în Ohio - care au încercat să impulsioneze ritmul inovației. Co-Aspire, care lucrează la două rachete pentru Pentagon, a perfecționat prima în patru luni și se așteaptă să o finalizeze pe a doua în cinci luni.

Castelion, un start-up cu trei ani de experiență, a primit un contract pentru a produce peste 12.000 de rachete hipersonice pe parcursul a cinci ani. Dar, odată ce fabrica sa din New Mexico va funcționa la capacitate maximă, se așteaptă să poată produce 6.000 în fiecare an, la un cost de aproximativ 400.000 de dolari fiecare. Deja caută să construiască noi unități de producție în alte părți.

„Masa contează, costul contează, disponibilitatea contează”, a declarat cofondatorul Andrew Kreitz, fost director executiv SpaceX, adăugând că depășirea blocajelor care afectează producția existentă de apărare necesită utilizarea de componente care sunt deja produse pe scară largă.

„Trebuie, de la început, să creezi ceva ușor de fabricat și cu costuri reduse, iar acest lucru trebuie să se reflecte în toate deciziile tale inginerești”, a spus el.

Co-Aspire, de exemplu, și-a proiectat cea mai recentă rachetă astfel încât să fie construită în mare parte cu piese care pot fi cumpărate direct din stoc, inclusiv motoare care au fost inițial fabricate pentru pasionații care pilotează avioane teleghidate. Castelion s-a orientat către componente care se găsesc adesea în mașini.

„Este cu siguranță fezabil ca fiecare dintre acești producători să producă mii de rachete pe an în timp de pace”, a declarat Fabian Hoffmann de la Universitatea din Oslo, adăugând că fondurile care intră în producție în timpul războiului le-ar permite să producă mii de rachete în fiecare lună.

SUA s-a pregătit, timp de decenii, pentru campanii de șoc și uimire cu arme sofisticate. Dar Ucraina, pe care Pentagonul a studiat-o îndeaproape, a servit ca o reamintire a faptului că războiul de uzură, de mare intensitate, este un joc al numerelor.

SUA au nevoie, rapid, de rachete ieftine

Acum, experiența războiului din Iran a întărit aceste concluzii: producerea de rachete potrivite pentru ultimul război ar putea duce la pierderea următorului. Importanța producției de masă nu mai este un subiect de dezbatere în Pentagon. Analiștii au estimat înainte de războiul din Iran, pe baza simulărilor de jocuri de război, că SUA ar putea epuiza unele arsenale cheie în câteva săptămâni după un conflict cu China.

Stocale mai mari ar asigura că America poate susține un război lung, lansând sute de rachete precise pe zi, dar cu mai multă forță și viteză decât dronele de atac unidirecționale care au devenit comune în Ucraina și Orientul Mijlociu.

În mod similar, SUA a început să-și dezvolte producția de drone. În februarie, a folosit Lucas, o dronă de atac unidirecțională proiectată invers de start-up-ul SpektreWorks dintr-un Shahed-136 iranian, pentru prima dată în luptă. Pentagonul intenționează să înceapă producția lor în masă și a solicitat să-și tripleze cheltuielile pentru drone și tehnologii conexe la peste 74 de miliarde de dolari anul viitor.

În Virginia, Denneny a fost reticent în privința cui cumpără rachetele pentru a lupta. Dar a fost clar că acest lucru poate avea un impact, chiar și în timp de pace. „Creează un efect de descurajare foarte impresionant, deoarece adversarii noștri știu că putem reproduce aceste rachete foarte rapid, la prețuri accesibile și putem completa stocurile.”

Însă s-ar putea ca lucrurile să nu fie simple, subliniază Tom Karako de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Pentagonul va trebui să accepte că armele mai ieftine nu vor fi la fel de precise sau de fiabile ca cele din trecut. Aceasta înseamnă că forțele armate americane ar putea fi nevoite să fie mai flexibile în ceea ce privește cerințele lor.

„Nu putem obține capacitatea necesară fără a rezolva mai întâi situația clientului”, a declarat Karako, adăugând că industriile de apărare sunt sectoare dezvoltate în timp de un singur client. Va fi nevoie de comenzi masive din partea Pentagonului pentru a permite grupurilor din domeniul apărării să își extindă capacitățile, să testeze și să dezvolte noi tipuri de armament.

Însă rachetele mai simple pot oferi și alte avantaje: pot reduce timpul necesar instruirii noilor soldați pentru utilizarea lor, mai ales având în vedere cât de complexe și greu de înțeles pot fi sistemele de operare ale rachetelor mai vechi.

„Utilizarea lor trebuie să fie intuitivă”, a afirmat John Ferrari, fost comandant al poligonului de rachete White Sands, unde Pentagonul testează noi rachete. „Software-ul trebuie conceput astfel încât soldații să îl utilizeze la fel cum își folosesc telefoanele iPhone.”