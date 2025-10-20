Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc

La nunta ei, fiica lui Ali Shamkhani, un consilier de rang înalt al Liderului Suprem al Iranului, a purtat o rochie decoltată FOTO: captură video X/ Iran International

Un videoclip care arată imagini de la nunta fiicei lui Ali Shamkhani, un consilier de rang înalt al Liderului Suprem al Iranului, a reaprins furia publică în toată țara, iar pe rețelele sociale oamenii îi acuză pe oficiali de ipocrizie, în timp ce poporul este tot mai sărac și autoritățile au reluat patrulele pentru hijab.

Videoclipul, „scăpat” pe platforma X pe 17 octombrie, îl arată pe Shamkhani, membru al Consiliului de Discernământ al Iranului, escortându-și fiica, Fatemeh, într-o somptuoasă sală de nuntă.

› Vezi galeria foto ‹

Imaginile, care amintesc de nunțile în stil occidental, unde tatăl conduce mireasa spre altar, au atras imediat atenția din cauza rochiei extrem de decoltate a miresei și a ținutei mamei, care, de asemenea, are un decolteu adânc - ambele neobișnuite într-o țară unde legile privind hijabul obligatoriu și ținuta „decentă” sunt aplicate de zeci de ani, potrivit Iran International.

Evenimentul, care ar fi avut loc în aprilie 2024 la luxosul hotel Espinas Palace din Teheran, fusese deja criticat la momentul respectiv, presa iraniană estimând costurile la aproximativ 14 miliarde de riali, adică în jur de 340.000 de dolari. Familia nu a comentat public niciodată aceste informații.

Astfel de petreceri sunt de obicei organizate în secret. „Fără ipocrizie, de ce ar fi nevoie de atâta secretomanie?”, a scris pe X un utilizator numit Esmail Esbati.

A video purportedly showing the wedding of the daughter of Ali Shamkhani, a top advisor to Iran's Supreme Leader, has sparked widespread reactions on social media.

Users are criticizing the Islamic Republic officials’ hypocrisy and double standards, pointing to the lavish nature… pic.twitter.com/Dk5y9Vvgqy — Iran International English (@IranIntl_En) October 18, 2025

Un tipar al exceselor elitei

Unii utilizatori de pe rețelele sociale au minimalizat videoclipul de la nuntă, descriindu-l ca fiind comparabil cu nenumărate alte ceremonii din Iran, în ceea ce privește amploarea și cheltuielile.

Totuși, pentru mulți iranieni, nunta familiei Shamkhani se înscrie într-un tipar bine-cunoscut - oficiali de rang înalt care predică public austeritatea și simplitatea revoluționară, dar în privat se bucură de privilegii și lux.

În 2022, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, s-a confruntat cu un scandal similar, supranumit „Layette-Gate”, după ce soția, fiica și ginerele său au fost surprinși revenind din Turcia cu articole de lux pentru bebeluși. Episodul, considerat un simbol al ipocriziei elitelor, a reapărut în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024.

Criza economică îndelungată a Iranului a amplificat nemulțumirea publică. După ani de sancțiuni, proastă gestionare și o inflație de peste 40%, clasa de mijloc aproape a dispărut.

Sute de mii de oameni suferă de malnutriție, iar mulți tineri iranieni amână sau renunță complet la căsătorie din cauza costurilor tot mai mari.

De la nunți în moschei la nunți în hoteluri de lux

Reacția pe rețelele sociale a fost rapidă și tăioasă. Utilizatorii au acuzat elita conducătoare a Iranului că își etalează privilegiile în timp ce iranienii de rând se luptă cu costurile uriașe ale vieții și cu sărăcia generalizată.

Un utilizator a scris pe X criticând liderii Republicii Islamice pentru predicile lor despre modestie și anti-capitalism, numindu-le „minciuni și înșelătorii”.

„Când milioane de tineri iranieni nu-și pot permite nici măcar o nuntă simplă, iar sălile de nuntă dau faliment din cauza situației economice create chiar de acești domni, organizarea oricărei ceremonii de către oficialii regimului este nepermisă și haram (interzisă - n.r.)”, a adăugat el.

Alt utilizator a ironizat retorica clasei conducătoare: „Organizați cele mai luxoase petreceri pentru copiii voștri — nu suntem invidioși. Dar nu spuneți că sancțiunile sunt o binecuvântare sau că poporul a ales să trăiască astfel. Când majoritatea cetățenilor trăiesc în sărăcie, căsătoriți-vă copiii într-o moschee (nu la Espinas Palace)”.

Momentul scandalului i-a amplificat impactul. În ultimele săptămâni, poliția moralității din Iran a revenit pe străzi după luni de absență relativă. Au apărut și rapoarte privind reluarea aplicării stricte a legilor hijabului.

Pe acest fundal, imaginile femeilor fără hijab și decorul opulent de la nunta familiei Shamkhani au stârnit indignare.

Un utilizator, care postează sub pseudonimul „Fiul lui Nietzsche”, a scris: „Acest videoclip este Republica Islamică în miniatură. Conducătorii obligă poporul să poarte hijab, îl țin în sărăcie, iar pentru propriii copii organizează nunți de lux fără hijab”.

Conservatorii se alătură criticilor

Scandalul a stârnit reacții și din rândul conservatorilor iranieni. Politicianul ultra-conservator Ali Akbar Raefipour a scris pe X: „Putem întreba cum putem cere oamenilor să fie răbdători cu sancțiunile economice când fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională organizează nunta fiicei într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din țară?”.

Raefipour a întrebat ironic și dacă „dubele de aplicare a hijabului” vor fi parcate în fața unor astfel de localuri.

Referindu-se la apartamentul de lux al lui Shamkhani, avariat într-un atac israelian la începutul acestui an, și la presupuse cazuri de corupție implicându-i pe fiii acestuia, utilizatorul ultra-conservator Seyed Ali Mousavi a scris:

„De la vila dezvăluită în urma atacului israelian, la afacerile petroliere ale copiilor săi și acum această nuntă costisitoare, stilul de viață al domnului Shamkhani arată o prăpastie profundă față de poporul aflat în dificultate economică. Un asemenea lux și afirmațiile pe care le face distrug încrederea publicului”.

Ezzatollah Zarghami, fostul șef al televiziunii de stat iraniene, l-a apărat duminică pe Shamkhani în mijlocul controversei, spunând că tatăl miresei „și-a ținut privirea în pământ” în timp ce și-a condus fiica spre mire, în cadrul unei ceremonii „doar pentru femei”.

„Unele femei purtau hijab, iar celelalte erau mahram (rude apropiate)”, a adăugat el.

De asemenea, a acuzat Israelul că a scurs videoclipul, spunând că „piratarea intimității oamenilor este noua metodă de asasinat a Israelului”.