Furtuna de zăpadă paralizează SUA: Peste 10.000 de zboruri anulate și sute de mii de americani au rămas fără curent

Peste 10.200 de zboruri din SUA programate pentru duminică au fost anulate. Foto: Getty Images

Peste 850.000 de clienți din SUA, până în New Mexico, au rămas fără electricitate, iar peste 10.000 de zboruri au fost anulate duminică, în timpul unei furtuni de iarnă monstruoase care a paralizat statele din est și sud cu ninsori și gheață abundente, potrivit CNBC.

Pe măsură ce zăpada, ploaia înghețată și temperaturile periculos de scăzute au cuprins duminică două treimi din estul națiunii, numărul penelor de curent a continuat să crească. Până duminică, la ora 10:47 a.m. EST (15:47 GMT), peste 850.000 de clienți din SUA erau fără electricitate, potrivit PowerOutage.us, cel puțin 290.000 în Tennessee și peste 100.000 în Mississippi, Texas și Louisiana. Printre alte state afectate s-au numărat Kentucky, Georgia, Virginia și Alabama.

Peste 10.200 de zboruri din SUA programate pentru duminică au fost anulate, potrivit site-ului web de urmărire a zborurilor FlightAware. Peste 4.000 de zboruri au fost anulate sâmbătă.

Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, D.C. a declarat că companiile aeriene au anulat toate zborurile de pe aeroport duminică.

Delta Air Lines a declarat duminică că intenționează să opereze cu un program redus „sub rezerva precipitațiilor înghețate în timp real și a condițiilor de furtună de după-amiază”.

Compania aeriană și-a ajustat programul sâmbătă, cu anulări suplimentare dimineața pentru Atlanta și de-a lungul Coastei de Est, inclusiv în Boston și New York City, și a declarat că va muta experți din centrele pentru vreme rece pentru a sprijini echipele de degivrare și bagaje de pe mai multe aeroporturi din sud.

Vehiculele circulă spre est pe Interstate-20 lângă un indicator care avertizează șoferii cu privire la posibilele condiții de gheață în timpul unei furtuni de iarnă sâmbătă, pe 24 ianuarie 2026, în Dallas.

Meteorologii au prezis „temperaturi extrem de scăzute și rafale periculoase” din câmpiile sudice până în nord-est în urma furtunii, aducând „impacturi prelungite și periculoase asupra călătoriilor și infrastructurii”.

Numind furtunile „istorice”, președintele Donald Trump a aprobat sâmbătă declarații federale de urgență în Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana și Virginia de Vest.

Șaptesprezece state și Districtul Columbia au declarat urgențe meteorologice, a declarat Departamentul pentru Securitate Internă. Secretarul DHS, Kristi Noem, a avertizat americanii, într-o conferință de presă de sâmbătă, să ia măsuri de precauție.

„Va fi foarte, foarte frig”, a spus Noem. „Așa că încurajăm pe toată lumea să facă provizii de combustibil, să facă provizii de alimente și vom trece prin asta împreună.”

Departamentul Energiei a emis sâmbătă un ordin de urgență prin care autorizează Consiliul pentru Fiabilitatea Electrică din Texas să implementeze resurse de generare de rezervă în centrele de date și alte instalații majore, cu scopul de a limita penele de curent din stat.

Duminică, DOE a emis un ordin de urgență pentru a autoriza operatorul de rețea PJM Interconnection să opereze „resurse specificate” în regiunea Atlanticului de mijloc, indiferent de limitele datorate legilor statului sau permiselor de mediu. Operatorii de rețea electrică din SUA au intensificat sâmbătă măsurile de precauție pentru a evita penele de curent rotative.