G7 discută introducerea unor prețuri minime pentru metalele din pământuri rare pentru a reduce dependența de China

Uniunea Europeană, la rândul său, intenționează să atingă o autosuficiență de 65% în metale din pământuri rare până în anii 2030. Foto: GettyImages

Liderii țărilor din Grupul celor Șapte (G7) iau în considerare stabilirea unor prețuri minime pentru metalele din pământuri rare pentru a stimula producția internă și a reduce dependența de aprovizionarea cu China, relatează Reuters, citând surse din administrația americană, scrie The Moscow Times.

Potrivit agenției, un subiect cheie al discuțiilor a fost înăsprirea reglementărilor privind investițiile străine în materiale critice pentru a împiedica companiile să se relocheze în China. Cu toate acestea, sursele spun că există încă incertitudine în rândul negociatorilor cu privire la posibilitatea de a confrunta Beijingul.

Oficialii occidentali discută, de asemenea, un model de reglementare a prețurilor susținut de subvenții guvernamentale, similar măsurilor recente de sprijinire a producției interne din Statele Unite. O sursă din administrația americană a confirmat că sunt în curs de desfășurare negocieri cu partenerii G7 și UE privind un set de măsuri împotriva dumpingului de prețuri, inclusiv tarife, niveluri minime de prețuri și alte instrumente.

În același timp, SUA elaborează măsuri pentru creșterea producției de minerale strategice. Anterior, s-a relatat că Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării discută crearea unui fond de investiții de 5 miliarde de dolari pentru finanțarea proiectelor în domeniul mineritului de cupru, cobalt și metale prețioase.

Uniunea Europeană, la rândul său, intenționează să atingă o autosuficiență de 65% în metale din pământuri rare până în anii 2030. Vicepreședintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a anunțat planuri de creare a unor rezerve strategice de litiu, cobalt și mangan pentru a satisface nevoile industriei auto și de apărare.