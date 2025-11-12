G7 vrea un mandat ONU pentru a asigura implementarea rapidă a planului de pace în Gaza

1 minut de citit Publicat la 21:15 12 Noi 2025 Modificat la 21:19 12 Noi 2025

Johann Wadephul, ministrul de Externe al Germaniei. Sursa foto: Hepta

Grupul celor Şapte principale democrații industrializate (G7) solicită un mandat al Consiliului de Securitate al ONU pentru a asigura implementarea rapidă a planului de pace pentru Fâșia Gaza, a declarat miercuri ministrul german de Externe, Johann Wadephul, transmite dpa, conform Agerpres.

"Avem nevoie de un mandat din partea Consiliului de Securitate, astfel încât Hamas să poată fi dezarmat și o forță internațională de securitate să își poată asuma responsabilitatea", a afirmat Wadephul în a doua zi a reuniunii miniștrilor de externe ai G7 de la Niagara-on-the-Lake, în sud-estul Canadei.

Pe lângă Germania și Statele Unite, din G7 fac parte Franța, Italia, Japonia, Regatul Unit și Canada. SUA, Franța și Regatul Unit sunt și membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU alături de China și Rusia, amintește dpa.

Johann Wadephul a precizat că problema a fost discutată la o primă sesiune de lucru în cadrul reuniunii G7, marți seară, iar miniștrii de externe au fost de acord că este necesar un mandat ONU și acesta ar trebui asigurat cât mai rapid posibil.

Dar, a avertizat el, "rezoluțiile nu pot fi ordonate, trebuie negociate cu tărie".

A devenit "perfect clar că timpul trece și avem nevoie de o structură de securitate cât mai repede posibil pentru a asigura ordinea în Fâșia Gaza", a subliniat Johann Wadephul.

O astfel de forță de securitate i-ar putea controla pe militanții palestinieni din Hamas și alte grupuri armate din Fâșia Gaza doar dacă există un mandat clar pentru țările care trimit trupe, a explicat ministrul german de externe.

Problema ce țări ar putea furniza trupe pentru o forță de unitate de securitate este în curs de negociere cu Israelul.