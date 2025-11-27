Garry Kasparov, ieșire nervoasă la adresa planului lui Trump pentru Ucraina: „NATO e un fake. E N, A, T, O - patru litere”

27 Noi 2025

Garry Kasparov, opozant al regimului Putin, a fost adăugat de Kremlin pe o listă de „teroriști și extremiști”. Foto: Getty Images

Gary Kasparov, fostul mare șahist internațional și actual opozant al lui Putin, a avut o ieșire nervoasă neobișnuită, în cadrul unui summit desfășurat în Canada, la adresa administrației Trump, față de așa-zisul plan de pace în Ucraina propus de SUA.

Kasparov a criticat dur și lipsa de decizie a NATO și a țărilor occidentale în privința ajutorului oferit Ucrainei în războiul contra Rusiei.

„Nu e vorba de câte arme și muniții aveți, e vorba de asta: sunteți dispuți să luptați și să muriți? O, ce frumos, aveți o brigadă sub comandă canadiană în Letonia. Ce ordine de luptă are această brigadă. Vor deschide focul dacă rușii trec granița?”, a spus Kasparov, cu ocazia unui summit de securitate desfășurat la Halifax, zilele trecute.

„Știm deja răspunsul”, a continuat Kasparov. „Va dura secole pentru a negocia”.

Opozantul lui Putin a criticat dur și administrația Trump pentru modul în care asimiliează un astfel de acord cu un contract de imobiliar.

„Nici nu-mi pot imagina: cum putem discuta despre un acord făcut de partenerul de afaceri al lui Trump - e un acord de real estate menit să îmbogățească familia lui Trump și să vândă Ucraina? Cum putem discuta, la modul serios, că Ucraina va ceda fortificațiile care salvează Europa?, a spus Garry Kasparov.

NATO nu e puternic, NATO nici măcar nu există. E un fake. E N A T O, patru litere. Motivul pentru care voi încă vă aflați aici e acela că UCraina moare în fiecare minut. E un sacrificiu imens

Kasparov a adăugat că Ucraina se luptă de 4 ani pentru apărarea Europei și că îndeplinește, în acest moment, exact misiunea pentru care a fost, de fapt, creat NATO.

„NATO a fost construit pentru a lupta cu un singur fel de război. Nu războiul din Afganistan, nu cel din Siria. Un singur război: să salveze Europa de Rusia. Ucraina e singura țară care duce în acest moment acest război. Iar noi încă mai stăm și discutăm, să-i includem în NATO sau nu? Ucrainenii îndeplinesc destinul NATO și lor le datorăm totul. Ca rus, mă simt vinovat, nu pot să-i arăt lui Trump degetul mijlociu”, a spus Kasparov.