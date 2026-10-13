"Gata cu amânările artificiale". Lituania cere ca aderarea Ucrainei la UE să fie mai rapidă, după legea adoptată luni de Kiev

2 minute de citit Publicat la 13:17 13 Oct 2026 Modificat la 13:17 13 Oct 2026

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys cere accelerarea aderării Ucrainei la UE. FOTO: Getty Images

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a cerut luni Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a Ucrainei și să pună capăt a ceea ce a numit "amânări artificiale". Budrys a afirmat că intrarea Kievului în UE ar întări securitatea întregii Europe, scrie Kyiv Post.

Declarațiile sale au venit după ce Ucraina a adoptat o lege care extinde drepturile la educație ale popoarelor indigene și ale minorităților naționale, o condiție - cheie impusă de Ungaria pentru avansarea negocierilor de aderare.

"Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate atât pentru UE, cât și pentru Ucraina, iar noi vom căuta orice oca de a o transforma în realitate, cât mai repede cu putință. Gata cu ținte în continuă schimbare! Gata cu amânările artificiale!", a scris Budrys pe X.

Diplomatul lituanian a lăudat Kievul pentru că și-a îndeplinit angajamentele prin reforme concrete, în ciuda invaziei rusești la scară largă aflate în desfășurare.

"Astăzi, prin adoptarea legislației privind drepturile la educație ale popoarelor indigene și ale minorităților naționale, Ucraina și-a făcut partea", a scris Budrys, descriind Ucraina drept un partener de încredere, dispus să rezolve problemele rămase deschise.

Intervenția sa a avut loc în contextul în care statele membre ale UE au convenit în unanimitate să avanseze cu două noi blocuri de negociere pentru Ucraina și Republica Moldova, după luni de întârzieri cauzate de cerințele Ungariei.

Parlamentul de la Kiev a adoptat luni proiectul de lege nr. 16119, care extinde posibilitățile copiilor din minoritățile naționale și din comunitățile indigene de a învăța în limba maternă, alături de limba ucraineană. Legea a primit 273 de voturi în prima lectură și 266 la votul final. Președintele Volodimir Zelenski a promulgat-o în aceeași zi.

Modificările răspund îngrijorărilor exprimate de mult timp de Budapesta privind drepturile la educație ale minorității maghiare din Ucraina, concentrată în principal în regiunea Transcarpatia, din vestul țării.

Legea permite școlilor în care peste jumătate dintre elevi învață într-una dintre limbile minoritare eligibile să obțină un statut special, păstrând totodată ucraineana ca limbă de stat în învățământ. Protecțiile extinse se aplică limbilor oficiale ale UE și limbilor popoarelor indigene din Ucraina, dar nu și limbii ruse.

UE deblochează două clustere de negociere

Toate cele 27 de state membre ale UE au convenit luni, în unanimitate, să avanseze cu deschiderea Clusterului 2, dedicat pieței interne, și a Clusterului 3, dedicat competitivității și creșterii economice incluzive.

Decizia deschide calea pentru o conferință interguvernamentală la Luxemburg, marți, 13 octombrie, în cadrul căreia cele două clustere ar urma să fie deschise oficial pentru Ucraina și Republica Moldova.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a salutat votul din parlamentul ucrainean și a lăudat Kievul pentru continuarea reformelor, în ciuda atacurilor Rusiei.

Și ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a salutat progresele, după discuțiile purtate la Luxemburg cu ministrul ungar de externe, Anita Orbán.

Obiecțiile anterioare ale Ungariei împiedicaseră Kievul să avanseze cu cele două clustere de negociere, în ciuda pregătirilor făcute de instituțiile europene.