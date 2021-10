Gazul a atins un nou preţ record pe piaţa europeană

Preţurile gazului în Europa au depăşit marţi, pentru prima dată în istorie, cuantumul de 1.000 de dolari pe mia de metri cubi. Miercuri, preţul gazelor a depăşit recordul înregistrat cu doar 24 de ore înainte, înregistrând un total de 1.040 de dolari pe mia de metri cubi, urmând ca joi să Europa să plătească peste 1.100 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze.

Rezervele – de la gaze şi cărbune la apă şi producţie de electricitate – sunt în cantităţi limitate şi există puţine semne conform cărora situaţia se va îmbunătăţi în viitorul apropiat, într-o perioadă în care cererea continuă să crească în urma perioadei de acalmie generate de Covid-19.

Gazele ruseşti care intră în Germania prin staţia Mallnow s-au oprit, afectând astfel recuperarea parţială de ieri. Totodată, volumele care circulă prin conducă au scăzut cu aproape o treime prin comparaţie cu nivelul de la începutul săptămânii.

Cantitățile de resurse înmagazinate pentru sezonul de iarnă se află la cele mai scăzute niveluri aferente acestei perioade, din ultimii zece ani.

Potrivit unui raport întocmit de firma de specialitate Inspired Energy, importurile de gaz natural lichefiat în Europa vor rămâne la niveluri scăzute, din cauza faptului că producătorii și furnizorii se orientează să satisfacă mai degrabă cererea de pe piața asiatică.

Miercuri, trei furnizori de energie din Regatul Unit şi-au închis definitiv uşile, totalul ajungând la 10 de-a lungul ultimei luni. Circa 1,7 milioane de gospodării au fost forţate să îşi schimbe furnizorul.

Gazul natural olandez pentru luna următoare, un sistem de referinţă pentru piaţa din Europa, a crescut cu 13,4% la 98,23 euro per megawatt-oră, înregistrându-se creşteri similare şi în Regatul Unit. Preţul energiei din Germania a crescut cu până la 12% la 132 per megawatt-oră, în timp ce echivalentul francez a înregistrat un plus de 10,3%. Ambii indici au ajuns la niveluri record joi, 30 septembrie, informează Mediafax.

Importurile europene din Rusia în ianuarie-august 2019 au totalizat 118,3 miliarde de metri cubi (bcm), în timp ce în aceeași perioadă din 2021, acestea au totalizat 99 miliarde de metri cubi, înregistrând astfel o scădere de 19,3 bcm.

Importurile de GNL în Europa și Turcia combinate au scăzut cu 9 miliarde de metri cubi în ultimele opt luni ale anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, iar această cădere ar putea ajunge până la 15 miliarde de metri cubi, chiar dacă mai mult GNL importă Europa în ultimele 4 luni din acest an decât în ​​2019.

