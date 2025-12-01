Generalul Ben Hodges avertizează: “Pentru Trump, Europa e pe locul patru. Nu mai poate conta pe SUA”

General Ben Hodges (r.) a fost comandant al Armatei Statelor Unite în Europa între noiembrie 2014 și ianuarie 2018. Foto: Profimedia Images

Fostul comandant al Armatei SUA pentru Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că liderii europeni „își dau seama încetul cu încetul” că nu se pot baza pe SUA ca un partener corect.

„Statele Unite văd Europa ca fiind nesemnificativă, cu excepția, poate, a unor scopuri comerciale”, a declarat Hodges pentru Euronews.

În opinia sa, abordarea administrației americane față de răzbiul din Ucraina a fost “condamnată de la început”, deoarece a tratat războiul ca pe “o tranzacție imobiliară masivă”.

Hodges a indicat dezvăluirile recente care i-au implicat pe Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump în Orientul Mijlociu, și pe Jared Kushner, ginerele lui Trump, ca dovadă că interesul principal al Washingtonului este legat de “afacerile cu Rusia după ce totul se va încheia”.

“Dacă lucrurile merg așa cum au vrut domnul Witkoff și Jared Kushner cu rușii, (va) fi o problemă uriașă pentru Europa”, a spus el, avertizând asupra unor milioane de refugiați în plus dacă Ucraina este forțată să încheie un acord nesatisfăcător.

Această schimbare de priorități a fost scoasă la iveală săptămâna aceasta, deoarece secretarul de stat american Marco Rubio urmează să lipsească de la o reuniune cheie a NATO la Bruxelles.

„Este neobișnuit, dar aceasta este o parte a problemei”, a remarcat Hodges, adăugând că, în conformitate cu lista de priorități a actualei administrații, „Europa este pe locul patru”, după emisfera vestică, Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

Declarațiile generalului american vin în contextul în care Statele Unite ar urma să recunoască anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia pentru a obține un acord care să pună capăt războiului, scrie The Telegraph. Potrivit surselor publicației, Donald Trump i-a trimis pe emisarul pentru pace, Steve Witkoff, alături de ginerele său, Jared Kushner, pentru a face oferta direct lui Vladimir Putin, la Moscova.

Ben Hodges crede că Ucraina va învinge în războiul declanșat de Putin

În ciuda perspectivei sumbre, generalul a insistat că situația nu este fără speranță. El a respins premisa că Ucraina pierde, menționând că, după 11 ani de război, Rusia ocupă doar 20% din țară și părți ale economiei sale sunt „în mare pericol”.

Potrivit lui Hodges, „Ucraina și Europa împreună” au industria, bogăția și populația necesare pentru a opri Rusia. „Nu există niciun motiv pentru care Europa, inclusiv Ucraina, să nu poată opri Rusia”, a spus el. „Ceea ce le lipsește este încrederea în sine și voința politică.”

Secretarul de stat american Marco Rubio nu este așteptat să participe la o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO. În schimb, îl va trimite pe adjunctul său, Christopher Landau.

Este neobișnuit ca diplomatul american de rang înalt să nu participe la reuniunea anuală din decembrie, mai ales că se așteaptă ca întâlnirea să se concentreze în principal pe eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. Între timp, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta despre Ucraina

Zelenski a fost primit luni la Paris de președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre discuțiile de la Geneva și despre planul SUA.

Subsecretarul american al Apărării, Dan Driscoll, este, de asemenea, așteptat la Kiev în următoarele zile pentru a discuta despre plan.