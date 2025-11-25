Germania începe operaţiunile de desfăşurare a sistemului Arrow 3, care interceptează rachete balistice în afara atmosferei terestre

1 minut de citit Publicat la 15:44 25 Noi 2025 Modificat la 15:44 25 Noi 2025

Germania începe operaţiunile de desfăşurare a sistemului Arrow 3.Foto: Getty Images

Forţele armate germane au anunţat începerea operaţiunilor în vederea desfăşurării noului sistem antirachetă Arrow 3, care interceptează rachete balistice în afara atmosferei terestre, la altitudini de peste 100 de km, neutralizând astfel atacuri din spaţiul apropiat, conform Agerpres.

Inspectorul general Carsten Breurer, comandantul Bundeswehr, şi general-locotenentul Holger Neumann, comandantul aviaţiei militare, urmează să declare operaţional sistemul în 3 decembrie, la baza aeriană Holzdorf/Schoenewalde.

Arrow 3 va permite Germaniei pentru prima dată să detecteze şi să intercepteze rachete balistice în afara atmosferei terestre, la altitudini de peste 100 de km, neutralizând astfel atacuri din spaţiul apropiat.

Sistemul, produs în Israel

Sistemul produs în Israel constituie o parte din reacţia Berlinului la ameninţarea din partea Rusiei, acoperind un gol critic din apărarea antirachetă.

Germania investeşte mai mult în apărarea antiaeriană, observă dpa. După ce Rusia a invadat Ucraina, guvernul german a lansat Iniţiativa scutului antiaerian european (European Sky Shield Initiative, ESSI) pentru dezvoltarea unei reţele antirachetă continentale.

Baza Holzdorf de la sud-vest de Berlin, din apropierea frontierelor landurilor Brandenburg, Saxonia-Anhalt şi Saxonia, este primul amplasament din cele trei prevăzute pentru sistemele Arrow 3 pe teritoriul german.

Cum funcționează Arrow 3

Lansarea rachetei Arrow 3 se face pe vertical şi este îndrumată către punctul de interceptare al rachetei inamice, odată ce iese din atmosferă, radarul de la sol identifică racheta balistică ostilă şi este inițiată separarea focosului Arrow.

În tot acest timp, radarul de la sol, transmite infromaţii actualizate cu traiectoria rachetei balistice pentru a putea fi distrusă. În foarte scurt timp, noua rută este transmisă focului care interceptează perfect racheta balisatică şi o distruge.

În Comparaţie cu Iron Dome, care este mai ieftin şi mai puţin complex şi care e construit să intercepteze obuze de artilerie, Sistemul Arrow 3 este un interceptor care ajunge în afara atmosferei şi este construit pentru a doborî rachete balistice care pot avea încărcătură convenţională dar şi chimică, biologică sau chiar nucleară.