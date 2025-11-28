Germania insistă pentru relaxarea interdicției UE de vânzare a mașinilor cu motoare pe ardere internă din 2035

Guvernul german a decis să insiste pentru o relaxare a interdicţiei planificate de Uniunea Europeană privind comercializarea autoturismelor noi echipate cu motoare cu ardere internă începând cu 2035, au declarat mai multe surse guvernamentale, conform Agerpres.

"Motoarele cu ardere internă cu eficienţă ridicată" ar trebui să fie permise în continuare, şi după 2035, ar fi fost căzut de acord coaliţia guvernamentală de la Berlin, susţin sursele.

Cancelarul Friedrich Merz urmează să trimită o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care va prezenta noua poziţie a Germaniei, care vine după mai multe luni de dispute în cadrul coaliţiei.

UE ar revizui regulamentul

În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, maşinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar însemna, practic, că nu vor mai putea fi înmatriculate maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă.

Cu toate acestea, în urma criticilor serioase din partea producătorilor de automobile şi a unor state membre UE, Comisia Europeană a anunţat că există planuri de revizuire a regulamentului.

Având în vedere că industria auto importantă pentru economia Germaniei se confruntă cu dificultăţi istorice, din cauza concurenţei globale şi a cererii interne scăzute, cancelarul Friedrich Merz a declarat în octombrie că interdicţia din 2035 nu ar trebui să vină ca o "reducere drastică". Multe locuri de muncă din Germania depind de producţia de vehicule cu motor cu ardere internă.

În schimb, la finele lunii octombrie, Franţa şi Spania şi-au reafirmat sprijinul pentru interdicţia, începând din 2035, a comercializării de noi automobile echipate cu motoare cu ardere internă în Uniunea Europeană, o măsură care a fost decisă în urmă cu câţiva ani de Bruxelles, dar care este contestată prin toate mijloacele de Germania. De asemenea, peste 150 de companii - producători de vehicule electrice, producători de baterii şi operatori de încărcare - au făcut un apel către preşedintele Comisiei Europene "să nu dea înapoi" când vine vorba de data ţintă 2035.

În data de 10 decembrie, Executivul comunitar urmează să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto.