Germania se teme că ar putea fi victima unui act de sabotaj, după ce au fost găsite cabluri tăiate pe o linie de cale ferată

Autoritățile au demarat o anchetă de amploare în Germania, după ce au fost găsite cabluri tăiate pe o linie de cale ferată în vestul ţării. Sursa foto: Getty

Autoritățile au demarat o anchetă de amploare în Germania, după ce au fost găsite cabluri tăiate pe o linie de cale ferată în vestul ţării. Poliţia ia în considerare un act de sabotaj "motivat politic", Germania devenind extrem de vigilentă în faţa numărului tot mai mare de acte de sabotaj atribuite Rusiei.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Köln a declarat că poliţia a descoperit duminică noaptea, în jurul orei 01:15, "mai multe cabluri tăiate la Leverkusen Rheindorf", o localitate situată între Köln şi Düsseldorf, provocând perturbări semnificative în transportul feroviar regional, conform Agerpres.

Poliţia a adăugat că "o motivaţie politică nu poate fi exclusă în acest stadiu". Daunele aduse infrastructurii publice au crescut în ultimele luni în întreaga ţară.

Germania, unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei de la invazia Rusiei în februarie 2022, este extrem de atentă la ameninţarea rusească şi acuză Moscova că desfăşoară operaţiuni de sabotaj în cadrul războiului "hibrid" pe care Rusia îl duce împotriva Occidentului.

Record de daune cauzate economiei germane

Săptămâna trecută, serviciile de informaţii germane au raportat un nou record de daune cauzate economiei germane prin intermediul unor atacuri cibernetice sau acte de sabotaj în 2025, în valoare de 289,2 miliarde de euro, indicând că în spatele acestor atacuri s-ar afla Rusia şi China.

Pe 9 septembrie, un incendiu la doi stâlpi de electricitate într-o zonă de la periferia Berlinului a lăsat fără curent electric aproximativ 50.000 de persoane şi firme timp de câteva ore sau chiar zile, poliţia suspectând că ar putea fi vorba de un act intenţionat.

La începutul lunii septembrie, autorităţile germane au lansat chiar o campanie de informare despre eforturile de recrutare ale serviciilor secrete ruseşti pe reţelele de socializare.

"Nu deveniţi agenţi de unică folosinţă", au avertizat autorităţile germane, considerând că Rusia găseşte utilizatori pe reţelele sociale pentru a "desfăşura activităţi de spionaj sau de sabotaj în Germania sau împotriva Germaniei".